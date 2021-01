Ibercaja, el sueño inconcluso de Fainé

El 31 de marzo del pasado año, un Real decreto-Ley del Ministerio de Economía de Nadia Calviñoechaba un nuevo capote a Ibercaja. El 31 de diciembre de 2020, la Fundación Ibercaja tenía que haber reducido su presencia en el banco por debajo del 50%, desde el 88%% que tiene en estos momentos. Los patronos del banco observaron antes “una mayor dificultad en el proceso de desinversión en el corto plazo, concluyendo que es imposible determinar el apetito del mercado y la posibilidad de desinversión en estos momentos”.

Tras las dos operaciones de concentración bancaria acordadas el pasado año entre Caixabank y Bankia, por un lado, y Unicaja y Liberbank, por otro, el número posible de “parejas de baile” se va limitando. Ibercaja, por su tamaño, un activo de 55.465 millones de euros, según los últimos datos reportados en el tercer trimestre de 2020, es uno de los cada vez más escasos candidatos para protagonizar la siguiente operación. Y son muchos los que sitúan a la antigua caja aragonesa en la órbita de Caixabank. “Tiene todo el sentido, porque sólo opera en España; te puede dar clientes. Tiene un tamaño pequeño/medio. Les unen muchas cosas”, asegura Javier Urones, analista de XTB.

Es cierto que CaixaBank no ha concluido legalmente la fusión con Bankia. Lo hará en el curso de este primer trimestre del año si las previsiones cumplen los tiempos marcados. Pero no es menos cierto que a Caixabank sólo le ha costado un intercambio de acciones y poner algunas sillas más en el consejo de administración.

Ibercaja es una entidad bancaria muy comprometida con el sector agrario, sobre el que Isidro Fainé siente una debilidad. Fainé presidió Caixabank desde 2011 hasta 2016, y La Caixa desde el año 2007. Desde 2010, tiene la responsabilidad de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. La única persona que le disputó la presidencia de la CECA fue Amado Franco, quien estuvo 47 años en Ibercaja, desde 1970 hasta su salida en 2017, coincidiendo con su nombramiento como presidente de la Fundación. Trece de ellos estuvo como presidente de la entidad.

A Caixabank, la fusión con Bankia sólo le ha costado un intercambio de acciones y poner algunas sillas más en el consejo de administración

Fue en 2010, año en el que Fainé resultó elegido presidente de la CECA y ofreció la vicepresidencia a Amado Franco (la que dejaba La Caixa, precisamente) para que la unanimidad presidiera, como siempre, las decisiones en la Confederación, cuando hubo un primer intento de acercamiento entre ambas entidades, que nunca fue aireado públicamente.

Ahora, les une el deseo de controlar las entidades financieras de las que son los primeros accionistas. La Fundación La Caixa tiene el 40,021% de Caixabank, de acuerdo con los últimos registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La Fundación Ibercaja, el 87,8% del capital de Ibercaja Banco, entidad que se creó en 2011.

Negocio rural

Tanto Caixabank como Ibercaja tienen en el ámbito rural una buena parte de su negocio bancario. Mantienen oficinas especializadas en ese negocio con el objetivo de fidelizar clientes a los que vender productos vinculados (la gran batalla de las entidades financieras hoy) y, sobre todo facilitar trámites, papeleos, gestiones que cada vez complican más la actividad en el sector primario. “Son dos entidades cuya integración tiene todo el sentido”, dice el economista Javier Santacruz. Ambas, además, “tienen que asegurarse vías para mantener los presupuestos anuales de sus obras sociales”, segmento en el que todas las antiguas cajas de ahorros quieren parecerse a La Caixa.

Javier Urones ve pocas alternativas integración en España que no sean entre los grandes y entidades como Banco Sabadell o Ibercaja, porque el negocio bancario no da para más. Fuera, dentro de la influencia del euro, no es posible ninguna fusión. “Si sales fuera no te fusionas; compras. Y para eso se necesita dinero”. En el mercado doméstico, con los márgenes de intereses presionados por los tipos negativos y las comisiones en el límite máximo de presión, sólo queda la opción de reducción de costes hasta que alcance su límite. Para eso, no hay otra fórmula que las fusiones. El BCE se encarga de su promoción.

Cuando Fainé ofreció la vicepresidencia de la CECA a Amado Franco, hubo un primer intento de acercamiento entre ambas entidades que nunca fue aireado públicamente

Ibercaja es el octavo grupo bancario español, con 57.465 millones de euros en activos. El séptimo cuando se materialicen jurídicamente las fusiones entre Caixabank y Bankia, por un lado, y Unicaja y Liberbank, por otro. En los nueve primeros meses de 2020 obtuvo un beneficio neto de 98,7 millones de euros. Gestiona un total de 863.166 millones de euros en recursos de clientes y un crédito bruto de 32.041 millones.

Hay quienes piensan que Ibercaja puede ser la tercera pata de la recién aprobada integración entre Unicaja y Liberbank. El mercado, al tratarse de dos entidades cotizadas, piensa que no tiene sentido alguno. Ibercaja estuvo en el tsunami de fusiones en los principios de la década anterior. Liberbank se había creado en 2011 y en 2012 intentó el asalto a Ibercaja y Caja 3. Amado Franco hubiera presidido la nueva entidad, con Manuel Menéndez de consejero delegado. Pero los test encargados a Oliver Wyman desaconsejaron la operación por los problemas de Liberbank.