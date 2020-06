Iberia, Vueling y Air Europa siguen sin apenas vuelos en la primera semana de normalidad

Las aerolíneas españolas Air Europa o Vueling han iniciado esta semana la recuperación de algunos vuelos con la reapertura del turismo internacional y la movilidad nacional desde el 21 de junio, aunque de forma muy moderada. Ambas compañías retoman un centenar de operaciones esta semana, muy lejos de las cifras del pasado año.

Por estas fechas, Vueling rondaba los 700 vuelos al día, lo que se traduce en cerca de 5.000 vuelos semanales, según estiman fuentes de la aerolínea. La 'low cost' del grupo IAG operará esta semana un total de 230 vuelos hacia o desde Barcelona, donde tiene su sede, frente a los cien que realizó la pasada semana.

En concreto, recupera las rutas de la Ciudad Condal con Granada, Santiago de Compostela, Lanzarote, Milán, Ámsterdam, Roma y Copenhague, que se suman a las conexiones que ha mantenido bajo servicios mínimos con Sevilla, Málaga, Bilbao, Alicante, Mallorca, Ibiza, Menorca, Tenerife, Gran Canaria, París y Londres.

Vueling informó recientemente de que el objetivo de la compañía pasa por retomar 71 rutas directas y alcanzar un volumen de hasta 600 vuelos semanales en julio. Estos apenas equivalen a los que realizaba el pasado año en un sólo día, según informan desde la compañía al ser preguntada por este medio.

Iberia no vuelve hasta julio

No obstante, más lento es el paso de Iberia, que ahora no alcanza la veintena de vuelos diarios y no añadirá nuevos hasta julio. Además, sólo operará el 21% de la capacidad prevista, aunque podría aumentar hasta el 35%, en función de la demanda y las restricciones.

Desde la aerolínea confiesan que el programa de verano "es muy limitado todavía", pues gran parte de los vuelos internacionales aún están por programar. De momento, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional volarán como mínimo a 40 destinos españoles y europeos en julio y 53 en agosto, con al menos 388 vuelos semanales en julio y 718 en agosto.

Según datos de Aena, el pasado julio este grupo realizó una media de 7.000 operaciones semanales, aunque esta cifra podría ser algo menor puesto que el gestor aeroportuario contabiliza los vuelos entre dos regiones españolas tanto en salida como en llegada.

Air Europa recupera 8 rutas

La compañía de la familia Hidalgo opera desde este lunes 15 vuelos nacionales más al día (alrededor del centenar a la semana), en las rutas de Madrid a Gran Canaria y Tenerife y de Palma de Mallorca a Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Ibiza y Mahón. "En vuelos nacionales la ocupación ha sido buena, con más del 80% en casi todas las rutas y varias con más del 90%", señalan desde la compañía.

Sin embargo, a escala internacional, Air Europa no comenzará a recuperar rutas hasta el 1 de julio, cuando operará dos vuelos diarios de Málaga a París y otros dos de Valencia a la capital francesa. Como en los vuelos nacionales, no será hasta el 15 de julio cuando Air Europa remonte verdaderamente el vuelo en el mundo.

Entonces, la aerolínea recuperará 24 rutas nacionales (con varias frecuencias en algunas de ellas) y, si los países lo permiten, superará la treintena de conexiones internacionales, inexistentes hasta ahora. Pese a esto, y según confiesan fuentes del grupo a Vozpópuli, la idea de Air Europa es que al finalizar el mes de julio esté operando con una cuarta parte de la capacidad que tiene la compañía.

El 10% de los vuelos diarios en España

Las tres principales aerolíneas españolas -Vueling, Iberia y Air Europa-, junto al gigante 'low cost' Ryanair, suman más de la mitad de la capacidad existente en España en verano. En julio de 2019, Aena registró una media de 7.000 operaciones diarias, según consta en su página web. Fuentes del sector aéreo aclaran que aunque en este dato se incluyen las de pasajeros y las de carga, estas últimas representan un porcentaje muy bajo sobre el total.

España está lejos aún de recuperar ese tráfico aéreo. Aena informa a Vozpópuli de que en su red de aeropuertos este lunes se han operado alrededor de 700 vuelos de pasajeros, la mayoría nacionales (490 vuelos). Por aeropuertos, en Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat se produjeron 100 operaciones, frente a las 54 y 36 del 15 de junio, respectivamente.

Finalmente, en Palma de Mallorca, uno de los aeropuertos con más tráfico durante los meses de verano por la llegada de turistas extranjeros, este lunes los vuelos han ascendido a 94, el doble que el pasado lunes. Sin embargo, según se extrae de los datos de Aena, en este aeródromo se realizaron una media de 900 operaciones diarias en julio de 2019.