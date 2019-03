CCOO convoca una huelga en DIA ante la negativa de la empresa de retirar el ERE

Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado a la plantilla de DIA a movilizarse ante la negativa de la empresa de retirar el ERE y a su falta de claridad en cuanto a una posible prórroga del plazo de la negociación que mantiene con el sindicato. De esta forma, según explican en un comunicado remitido a los medios, CCOO llama a los trabajadores del supermercado a realizar concentraciones en las tiendas y almacenes el día 13 de marzo y a realizar dos paros parciales el 20 del mismo mes.

El sindicato explica que "no hay razón para mantener el ERE propuesto por la dirección del Grupo DIA, más aún tras el constante cambio de escenarios que se están produciendo en los últimos días". Además, se pregunta si es necesario un ERE "cuando la empresa sigue contratando personal eventual para cubrir la evidente falta de plantilla".

"Aún no sabemos lo que va a suceder en la Junta de Accionistas del día 20. Aún no sabemos, por tanto, cuál va a ser la ampliación de capital ni quién va a seguir dirigiendo", indica CCOO en la nota de prensa. "Aún no sabemos si la venta de tiendas va por buen camino", sentencia.

El sindicato solicita respuestas en ese sentido para poder hablar de la necesidad existente de reestructurar la plantilla o si sería suficiente una recolocación del personal, bien por funciones o bien por traslados "u otras medidas que no exijan despidos".

"La empresa debe ser consciente de que la mejora de la calidad sólo puede venir de una mano de obra suficiente y cualificada, sería un gravísimo error por su parte no ser capaces de retener el talento de un excelente equipo humano del que, ahora, quieren deshacerse", relatan.

Por estas razones, CCOO convoca a los trabajadores de DIA a dos paros parciales el próximo día 20 en todos los centros de trabajo, de 10.00 a 12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Antes, el día 13 de marzo, e "invita a todas las trabajadoras y trabajadores a concentrarse en tiendas y almacenes en distintas ciudades".

