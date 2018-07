Fomento impone unos servicios mínimos de hasta el 75 % en Cercanías y el 78 % en AVE

El Ministerio de Fomento ha decretado los servicios mínimos ante la jornada de huelga convocada en Renfe por el sindicato SFF-CGT para el viernes 27 de julio que alcanza el 75 % en los servicios de Cercanías en hora punta y el 78 % en alta velocidad y media distancia.

En concreto, para los diversos núcleos de Cercanías, los servicios esenciales se han cifrado en un porcentaje máximo del 75 % de las circulaciones en horario punta y un 50 % del servicio habitual el resto del día, según ha subrayado Renfe en un comunicado. Por su parte, en media distancia circulará el 64 % de los trenes y en alta velocidad/larga distancia, el 78 %. La convocatoria abarca dos horas por turno, en periodos horarios de 00.00h a 2.00h, de 7.00h a 9.00h y de 16.00h a 18.00h.

El decreto de servicios mínimos, que se puede consultar en la página web de Renfe, incluye todos los trenes de media distancia y ave/larga distancia que sí circularán con normalidad ese día en su horario habitual.

También incluye los mínimos estipulados para los diversos departamentos de la empresa que tienen relación con el servicio, como comercial, taquillas o información, en los que se determinará el personal mínimo necesario para asegurar el servicio esencial.

Además de los paros convocados para el 27 de julio, y que no se extenderán a agosto, el sindicato no descarta retomarlas a partir de septiembre si no llega a un acuerdo con las compañías dependientes del Ministerio de Fomento.

Pérdida de poder adquisitivo

CGT demanda soluciones a la pérdida de poder adquisitivo; la externalización de servicios; la ausencia de un plan de recursos humanos que conlleva la falta de personal; la falta de concreción de las OSP; la inexistencia de un contrato programa entre Ministerio y Renfe y aboga por un holding entre Adif y Renfe.

El sindicato denuncia la situación "caótica" de Renfe Mercancías, el incumplimiento de los acuerdos de desconvocatoria de huelga del pasado 6 de octubre de 2017, la falta de impulso en el proceso de Jubilación Parcial dentro del Grupo Renfe, o la ausencia de un Plan de Viabilidad de Renfe Mantenimiento y Fabricación.