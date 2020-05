Probamos dos de los mejores móviles del mercado: Huawei P40 Pro vs. Oppo Find X2

Los dos vienen de la mano de fabricanteschinos, los dos han llegado en días de pandemia y ambos cuentan con las mejores cámaras de fotos en la actualidad. No lo decimos nosotros, lo dice la web DxOMark, referencia para saber cuáles son los móviles con los mejores sistemas fotográficos.

Hace tiempo que Apple y Samsung han perdido el trono de la innovación en manos de compañías chinas. Cada vez están más arrinconadas ante el empuje de las firmas asiáticas. Consiguen buenos teléfonos a buen precio. Han comprimido la gama baja y animado a muchos usuarios del estrato superior a mirar hacia abajo. Cada vez hay menos diferencia funcional entre ambos segmentos. En este análisis enfrentamos precisamente a dos terminales que compiten en precio con los gama 'top' de los de Cupertino. Superan los 1.000 euros de precio.

Find X2 de Oppo

Ha sido una de las sorpresas de este año. Es el equipo más potente que ha pasado por la redacción de Vozpópulien términos de hardware, si bien tiene un handicap. La marca Oppo es aún desconocida en occidente. Harina de otro costal es en Asia, donde se la considera la 'Apple' de los móviles. Quizá por ello llega a Europa con la misma política de precios a riesgo de vender menos, al menos en una primera fase

El precio del Oppo Find X2 es de 1.199 euros, y viene con 12GB de RAM, 512GB de ROM y un procesador Snapdragon 865. Características de memoria RAM y disco duro que se pueden encontrar en ordenadores de sobremesa de gama media/alta. Son prestaciones que prácticamente empatan (el procesador es distinto) con el Samsung S20+, por un precio 60 euros menor y con una mejor cámara, tal y como refleja el ranking de DxOMark. Un teléfono desconocido para muchos, pero a considerar.

El cerebro del P40 Pro+ es el procesador Kirin 990 marca de la casa, que complementa 8GB de RAM y 512GB de disco duro. El precio de salida es de 1.399 euros, 200 euros más que en el caso del X2, y sin servicios de Google

La pantalla tiene un tamaño de 6,7 pulgadas y un refresco de 120Hz. Es un dato, el del refresco de pantalla, que se ha puesto de moda, pese a que el usuario 'normal' de móvil no lo apreciará. Sólo quienes necesiten agilidad extra en la imagen -los gamers, por ejemplo- serán capaces de percibir esta característica. El panel atesora una calidad QHD+ (3.000K) y una luminosidad de 800 nits.

En cuanto al sistema de cámaras, viene con una lente gran angular de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 48 megapíxeles, un teleobjetivo de 13 megapíxeles (zoom híbrido 10X), que funciona realmente bien, y una lente de selfies de 32 megapíxeles. El comportamiento de sus sistema fotográfico es más que correcto, con imágenes nítidas y colores naturales. Ahora mismo ocupa el tercer puesto en el ranking de DxOMark, por detrás de dos equipos de Huawei, el Huawei P40 Pro+ y el Honor 30 Pro+ (Honor es una marca de Huawei). Especial atención a los vídeos a cámara lenta. Es una cualidad que casi con toda seguridad no se usará en el día a día, pero ofrece unos resultados excelentes. Su batería tiene una capacidad de 4.260mAh pero lo que realmente sorprendente es la velocidad de carga (65W). En una media hora este indicador pasa de 0% a 100%.

Hasta ahora hemos contado sus bondades. Veamos de qué pie cojea. Lo primero a tener en cuenta es el peso. Con una funda sencilla va camino del cuarto de kilo, sin ella pesa 207 gramos. No es algo determinante, pero sí a tener en cuenta. En el bolsillo, se nota. La otra es el diseño. A pesar de contar con una pantalla curva, no destaca especialmente por nada. Todo a pesar de que viene con un cuerpo trasero elaborado en cerámica gris oscura -la unidad que probamos- al que se le nota mucho trabajo.

El Oppo Find X2 carga en 30 minutos la batería

El otro handicap es el precio. ¿Es justo? Sí. ¿Le va a permitir competir? De primeras lo más probable es que no. A muchos desembolsar casi 1.200 euros por un móvil que no es ni Samsung ni Apple les va a parecer una locura. Es el mismo sendero que en su día transitó Huawei. La ventaja que tiene Oppo es que se ha quitado de en medio a mucho potencial comprador de esta marca. El hecho que Donald Trump haya impedido cargar los servicios de Google en sus dispositivos ha sido un torpedo que persigue al gigante de Shenzhen. Quizá por ello Oppo ha decidido mantener el precio. La apuesta parece clara: si quieres un buen teléfono, has de pagar lo que cuesta.

Huawei trabajó la gama baja para ir escalando hacia los clientes de más valor, a los que ya tiene conquistados. Oppo tiene ya sus seguidores en los estratos bajos, pero aún le queda mucho trabajo por hacer. Atacar con ese precio el sector alto demuestra la fe que tienen en sus productos, pero hay que ver el resultado.

Huawei P40 Pro+

El último terminal de la enseña de Shenzhen es, como viene siendo habitual, el que mejor cámara carga del mercado. Podemos atestiguarlo después de probarlo durante varias semanas. Algo que refrenda DxOMark, que como hemos comentado lo aúpa a lo más alto del podio en este apartado.

Un terminal cómodo en la mano, con un diseño muy cuidado y un problema: Donald Trump. El presidente norteamericano tiene entre ceja y ceja a Huawei. Asegura, sin pruebas concluyentes, que se trata de una marca que espía para el Gobierno dictatorial chino. Por este motivo prohibió a Google incluir sus servicios en los nuevos equipos de la marca.

Una decisión que no permite disponer de apps como Maps, Gmail, Chrome, Drive, Dropbox o Spotify. Es un factor que deja huérfano al equipo. Como en anteriores dispositivo de la firma que no llevan Google, es posible instalarlos, pero no es tarea sencilla -con una búsqueda por Internet se encuentran tutoriales al respecto-. A pesar de ello los servicios de Google no funcionarán como en un terminal Android 'al uso'. Huawei tampoco mantiene la garantía en aquellos terminales modificados.

Sin este importante detalle el P40 Pro+ podría empatar con el Find X2, algo que consigue en gran medida gracias a su cámara de selfies -no hay apenas diferencia en la principal-. Es un elemento que compensa aquellos aspectos en los que el equipo de Oppo es más fuerte, como la carga rápida -en 30 minutos llega al 100%-, la pantalla o la RAM.

Viene con un sensor de 50 megapíxeles con una apertura de f/1.9 y otro ultra gran angular de 40 megapíxeles con una apertura f/1.8, además de dos lentes de tipo telefoto de 8 megapíxeles, una con zoom óptico 3X y la otra con 10X. Un conjunto de lentes complementado por un cristal frontal de 32 megapíxeles con capacidad de grabar en 4K a 60 frames por segundo.

El resultado si hablamos de fotografía es un equipo sumamente polivalente. Es mejor que el Find X2 si hablamos de los selfies, aunque con la instalación en el Find X2 de la Gcam de Google la sombra del empate aparece de nuevo.

No hay, sin embargo, incertidumbre alguna acerca de aspectos como la pantalla o la carga rápida. El X2 barre al equipo de Huawei, que se queda en una carga de 40W y una pantalla OLED de 6,58 pulgadas con un refresco de 90Hz (30Hz menos que el X2). A pesar de lo cual, es un buen panel. El cerebro del P40 Pro+ es el procesador Kirin 990 marca de la casa, que complementan 8GB de RAM y 512GB de disco duro. El precio de salida es de 1.399 euros. 200 euros más que en el caso del X2.

Veredicto

Lo establecemos en base a dos tipos de usuario. Si quieres lo mejor en foto pero estás dispuesto a sacrificar los servicios de Google, una carga más lenta, 200 euros más de precio y una menor memoria RAM respecto al X2, el Huawei P40 Pro+ es tu candidato.

Si por otra parte lo que quieres es tener una de las mejores -si no la mejor- pantalla del mercado, una cámara por encima de la calidad que atesoran la de los modelos 'top' de marcas como Samsung o Apple -pero págándolo- y una experiencia de uso fluida, los de Oppo tienen la mejor opción.