HSBC dice que Abengoa "se aquietó a la exigencia de Santander" y acordó el cese de Benjumea

Las interpretaciones que HSBC y Santander ofrezcan sobre los hechos que motivaron la salida de Felipe Benjumea como presidente de Abengoa, en septiembre de 2015, centrarán buena parte del proceso abierto contra las dos entidades, a las que reclaman 1.005 millones de euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid admitió a trámite a finales de 2018 la demanda contra Santander y HSBC presentada por Inversión Corporativa, la sociedad a través de la cual la familia Benjumea, junto con otros accionistas, controlaban la mayoría del capital de Abengoa antes de la reestructuración acometida para evitar la entrada en concurso del grupo sevillano.

Benjumea basa su iniciativa judicial contra los dos bancos en la sentencia obtenida en el juicio celebrado entre finales de 2017 y enero de 2018 en la Audiencia Nacional, en la que fue exculpado de delito de administración desleal.

"Santander estaba en su derecho de exigir lo que considerara oportuno", dice HSBC

El expresidente de Abengoa sostiene que la banca impuso su cese en septiembre 2015 impidiendo una ampliación de capital de 650 millones de euros que habría evitado la crisis del grupo.

Otras sociedades accionistas de Abengoa, Finarpisa y Arbachon se han sumado a la demanda, así como otro grupo de unos 25 accionistas, y el mismo Felipe Benjumea.

La contestación de HSBC

HSBC dice en su contestación a la demanda que Santander estaba "en su derecho de exigir lo que considerara oportuno para tomar parte en la operación [la ampliación de capital de Abengoa]". "Obviamente, si Banco Santander dejaba de asegurar su parte, no habría operación", señala en su escrito el banco británico.

"Abengoa se aquietó a la exigencia de Banco Santander y acordó el cese del Sr. Benjumea", afirma el banco británico

"Según recoge el Acta de la reunión de 23 de septiembre de 2015, el Consejo de Administración de Abengoa acordó en esa fecha el cese del Sr. Benjumea como presidente y consejero delegado, que percibió por ello una indemnización millonaria", explica HSBC. "La conclusión es clara", añade el banco: "Abengoa se aquietó a la exigencia de Banco Santander y acordó el cese del Sr. Benjumea".

La defensa de Benjumea y los otros socios que han demandado a las dos entidades financieras consideran que la afirmación del HSBC contradice lo declarado al respecto por Rodrigo Echenique, expresidente de Santander España, en la Audiencia Nacional, en el juicio contra Felipe Benjumea, de acuerdo a fuentes conocedoras del proceso.

La declaración de Echenique

Rodrigo Echenique, exvicepresidente de Santander y expresidente de Santander España, contó en su declaración en la Audiencia Nacional que tuvo una reunión con Felipe Benjumea, y con su hermano Javier, en agosto de 2015. Y que posteriormente, en septiembre, les transmitió que la "comunidad financiera" había perdido la confianza en ellos.

"Nosotros no podemos imponer al consejo que cesen a nadie", dijo Rodrigo Echenique

"¿Esto es una condición? ¿Es una imposición?", se preguntó Echenique en respuesta al fiscal. "Una imposición no, porque nosotros no podemos imponer al Consejo que cesen a nadie ¿no? Pero sí dejé claro desde el primer momento que, si él seguía al frente, la operación no podía salir", declaró ante la juez de la Audiencia Nacional.

Felipe Benjumea "me dio la sensación de que se hacía cargo de lo que yo le planteaba y que me contestó, creo recordar, no exactamente, que haría lo más conveniente para la empresa", manifestó Echenique. "Pero vamos, nosotros no podíamos imponer a la empresa nada, nosotros no éramos consejeros ni teníamos acciones", destacó.

Los abogados que defienden a los demandantes contra Santander y HSBC emplearán la aparente contradicción entre la declaración de Echenique y la contestación a la demanda del banco británico para tratar de mostrar que fue la supuesta exigencia del banco presidido por Ana Botín sobre el cese de Benjumea lo que impidió la ampliación de capital de Abengoa y que precipitó su crisis.