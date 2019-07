Los hoteleros acusan al Gobierno de desbloquear los viajes del Imserso por motivos políticos

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) aseguran que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, desestimó su recurso contra los viajes del Imserso "por razones políticas, no jurídicas". Así de contundente se ha mostrado su presidente, Juan Molas, durante la presentación de las previsiones hoteleras para el verano.

Los hoteleros impugnaron los pliegos del nuevo programa para las dos próximas temporadas (2019-20 y 2020-21) al considerarlos demasiado bajos, consiguiendo que el 30 de mayo el tribunal suspendiera el proceso de forma cautelar para estudiar la reclamación. Pero la victoria duró poco, pues quince días después levantó dicha suspensión y desestimó el recurso de los hoteleros.

La patronal denuncia que son unos pliegos "grotescos", con precios “situados entre 22 y 22,50 euros de media con IVA incluido por persona”. Molas explica que "no suben los precios pero sí exigen más servicios" y "obligan al hotel a tener un empleado por cada 7,5 viajeros, mientras que a los transportes no les marcan ningún mínimo". Además, según dice, "la Administración no hace análisis de costes, cuando es su obligación".

Estos viajes están subvencionados en un 20,39% por el Imserso y el resto lo deben aportar los pensionistas beneficiarios (79,61%). En total, el valor estimado del contrato que ofrece el Gobierno a las empresas es de 1.142 millones de euros.

Ahora el concurso sigue su curso: los jubilados presentan sus solicitudes para optar a una plaza y los tres operadores que han presentado ofertas esperan la adjudicación de los lotes. Además de los que ofrecen los servicios actual,ente, Mundiplan (Iberia, Alsa e IAG7) y Mundosenior (Halcón Viajes y Barceló); este año también puja el turoperador Traveltino Senior, del grupo Logitravel.

Un nuevo recurso

CEHAT está estudiando "con detalle" interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra los pliegos del Imserso, y el plazo no cumple hasta el 2 de septiembre, poco más de un mes antes de que comiencen los viajes, según confirman fuentes consultadas por Vozpópuli.

El nuevo programa del Imserso para las dos próximas temporadas (2019-20 y 2020-21) comienza el 15 de octubre y se extiende hasta junio de 2020, pero un nuevo recurso por parte de los hoteleros podría cambiar su curso. En caso de que la Justicia lo aceptase, se deberían realizar unos nuevos pliegos -lo que retrasaría el proceso-, o prorrogar un año más los vigentes.

Molas ha recordado que un adjudicatario ya presentó un recurso en el anterior concurso de 2015. "Hace cuatro años presentamos sugerencias y pedimos cambios en los pliegos y no entendemos que con la experiencia de deberían tener no se pusieran a trabajar inmediatamente para que cuando venciese, no volviese a ocurrir lo mismo", ha dicho el presidente de CEHAT.