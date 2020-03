Los hoteleros se enfrentan al Gobierno por el nuevo impuesto a los billetes de avión

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ve "irresponsable" la intención del Gobierno de establecerun nuevo impuesto 'verde' a los billetes de avión para reducir la contaminación. La patronal hotelera considera que "esta medida se plantea en un momento de gran inquietud para el futuro del sector turístico español y, especialmente para el hotelero, por la situación de conectividad en los archipiélagos y la reciente crisis generada por los episodios de coronavirus".

El sector hotelero español destaca las circunstancias "negativas" que ha encadenado en los últimos meses, como "la quiebra de Thomas Cook, la recesión en Alemania, la vergüenza a volar en los países nórdicos, el auge de destinos competidores, el cierre de bases de aerolíneas en algunos destinos españoles y ahora la situación generada por el coronavirus".

En este sentido, el presidente de CEHAT, Jorge Marichal, ha calificado la propuesta del Ministerio de Hacienda de "temeridad" y asegura que "más que una medida de protección al medioambiente, parece que se busca una gran y rápida recaudación, habida cuenta del volumen de pasajeros que mueve el sector aéreo en España y especialmente el vinculado al sector turístico”.

Consulta pública

El Gobierno sometió el viernes a consulta pública su propuesta, en la que no se detalla la cuantía de este impuesto pero sí asegura que se trataría de "una medida similar ha sido adoptada por otros Estados de nuestro entorno más próximo como Austria, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suecia o Italia". En el caso de Francia, cobra entre 1,5 y 18 euros adicionales a los billetes de avión de todos los vuelos que parten desde los aeropuertos del país.

Según informa el Ministerio en su propuesta, "la medida más eficaz en aras de la consecución de los objetivos que pretende la norma es el establecimiento de un impuesto que grave el uso del transporte aéreo". Las organizaciones y asociaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma, como cualquier ciudadano, ahora puedan hacer llegar sus comentarios en los próximos 15 días.

Por su parte, la patronal hotelera nacional invita al Gobierno a que si quiere adoptar medidas activas para la lucha contra el cambio climático "apoye proyectos empresariales transformadores" en el turismo, donde se están trabajando "varias iniciativas para la producción de energía con fuentes renovables que chocan frontalmente con la indiferencia administrativa o con una burocracia que, lejos de reducir los obstáculos, los incrementa".

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) apuntó tras conocerse la noticia que "la experiencia demuestra que aplicar un impuesto en el uso del transporte aéreo no es la solución, no sólo porque no resulta eficaz para reducir emisiones -pues un impuesto no descarboniza-, sino también por el negativo impacto que tendrá en el turismo". En este sentido, la patronal de las aerolíneas "analizará en detalle" la propuesta de Hacienda y decidirá los pasos a seguir.