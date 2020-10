Las hoteleras españolas se plantean realizar test de covid a sus clientes

Los grandes grupos hoteleros españoles empiezan a valorar la opción de realizar test para la detección de la covid-19 a sus clientes. La demanda turística se ha desplomado por la pandemia y las empresas turísticas han sufrido un verano adverso, con las reservas bajo mínimos. Ahora las compañías buscan la fórmula para estimular los viajes pese a las restricciones y el miedo, y con cada vez más seguridad ven la clave en las pruebas.

La cadena de Kike Sarasola, Room Mate, fue la primera en implementar esta medida a finales de septiembre. A través de un acuerdo con Quirónprevención, ofrece a todos los clientes que se alojen en sus hoteles test rápidos de antígenos de manera totalmente gratuita. Se los pueden realizar en las clínicas del grupo hospitalario o en el propio lobby del hotel, donde una enfermera presta servicio.

Otros grandes grupos turísticos como Iberostar o Barceló también se plantean hacerlo, según ha podido saber Vozpópuli. La hotelera de la familia Fluxá reconoce que en estos momentos su consejo asesor médico está trabajando en ello, valorando las opciones para ofrecerlo a sus clientes junto con todos los servicios necesarios en caso de dar positivo. "Lo estamos evaluando en coordinación con las autoridades sanitarias", comentan fuentes de Iberostar en conversaciones con este medio.

Barceló también está "valorando cualquier opción que mejore la seguridad", aunque en este caso se decanta por las pruebas PCR por su efectividad, tal y como reconocen fuentes de la compañía. Hasta el momento, recuerdan que están siguiendo "escrupulosamente" todas las indicaciones de las autoridades además de tener un programa "muy potente" de estándares de seguridad que han denominado 'We care about you'.

NH, Meliá y Riu, más reticentes

Por contra, otros gigantes hoteleros se muestran más reticentes a adoptar estas medidas. Al ser preguntado por este asunto, NH Hotel Group asegura que "no es un tema que se hayan planteado de momento". "Fuimos pioneros al aplicar desde mayo un modelo de verificación y certificación independiente, avalado por expertos en seguridad y salud laboral. A la vez tenemos en cuenta y actualizamos en tiempo real las normas sanitarias vigentes en cada país", añade.

Como solución a la crisis que atraviesa el sector, Meliá alude a la necesidad de formar "corredores seguros con test en origen y salida", pero de momento recuerda que la empresa sólo realiza test a empleados y colaboradores. "Los corredores deben incluir pruebas, y los test de antígenos son bastante buena opción", comentan desde la mayor hotelera española.

Por su parte, Riu explica que "no tienen previsto realizar test a los clientes que llegan" a sus hoteles, "al menos por ahora". No obstante, la compañera mallorquina asegura que "si en algún momento se detecta o se reporta a alguien con síntomas" en sus establecimientos, "inmediatamente se le realizará una prueba PCR". Además, está "muy atenta" a las decisiones tomadas por las autoridades sanitarias para "adaptarse" a sus exigencias si es necesario.