Así es el nuevo hotel futurista de Meliá en Dubai, la obra póstuma de Zaha Hadid

El grupo hotelero Meliá estrena esta semana su hotel más lujoso y futurista, el ME Dubai. Está alojado en el edificio The Opus by Omniyat, la obra póstuma de la prestigiosa arquitecta anglo-iraní Zaha Hadid, galardonada con el Premio Pritzker en 2004, principal galardón concedido para honrar a un arquitecto en el mundo, conocido comúnmente como el 'Nobel de Arquitectura'.

El edificio The Opus -que incluye no sólo el hotel sino también oficinas y 15 restaurantes y bares- está ubicado en el corazón del distrito Burj Khalifa y forma parte ya del icónico skyline de Dubai. Es propiedad de la empresa Omniyat, pero Meliá Hotels International opera el establecimiento alojativo bajo un contrato de gestión.

La hotelera española permite ya realizar reservas para estancias a partir de este domingo, 1 de marzo, en la que califica como "la nueva joya de la corona" en el segmento del lujo. "Para Meliá se trata de la apertura más significativa de 2020", aunque la compañía reconoce que este "deseado proyecto no ha estado exento de dificultades en su fase de construcción".

ME Dubai

Zaha Hadid realizó los primeros bocetos del edificio en 2007 y dedicó varios años al diseño interior y exterior del mismo. También se encargó de la decoración del hotel, que según relata la marca "cuenta con muebles exclusivos en el lobby, salones y recepción, todos ellos diseñados y seleccionados personalmente por Hadid".

La cadena hotelera destaca "la imponente originalidad del diseño de Hadid, que reinventa el equilibrio entre lo sólido y el vacío, lo opaco y lo transparente, lo interior y lo exterior". Sin embargo, la famosa arquitecta falleció en 2016 a los 65 años de edad, antes de que finalizasen las obras del esperado proyecto.

Entre los diseños realizados por la reconocida arquitecta destacan el Centro Acuático de Londres usado en los Juegos Olímpicos de 2012, el Museo MAXXI de Roma, el Centro Heydar Aliyev en Bakú y un bloque de apartamentos junto al parque High Line de Manhattan. A estos se suma ahora el emblemático edificio The Opus.

"Estamos muy orgullosos de ver al fin completada esta obra maestra, que marca un hito fundamental en nuestra trayectoria en el mercado de lujo”, asegura el vicepresidente y consejero delegado del grupo hotelero, Gabriel Escarrer. Se trata del primer hotel de la marca ME en Oriente Medio, en el que Escarrer tiene todas las esperanzas puestas: "Dará el impulso definitivo a nuestro reconocimiento en todo el mundo", augura.

El establecimiento cuenta con 74 habitaciones y 19 suites, así como tres espacios gastronómicos y una amplia zona de spa. Con formas curvas y un estilo completamente minimalista, el edificio Opus goza de un espacio total de más de 185 mil metros cuadrados distribuidos en dos torres que se conectan en forma de cubo, dejando un vacío central y unas vistas del exterior.

Meliá Hotels International asegura en su informe financiero anual que "continúa con su apuesta por el crecimiento en el continente asiático", donde pretende concentrar el 30% de su portfolio actual. El grupo hotelero prevé abrir nueve hoteles este año en Asia-Pacífico -entre los que se encuentra el de Dubai- y una veintena en los próximos tres ejercicios, repartidos por mercados claves como China, Indonesia, Malasia, Tailandia o Vietnam.