Los hosteleros, indignados con Simón: "No somos responsables de los contagios"

Indignación entre los hosteleros. Las palabras pronunciadas este lunes por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no han sido bien recibidas por este sector: "Sé que no es popular, pero la medida que ha tenido un impacto mayor ahora mismo en el control de la transmisión ha sido el cierre de los bares", apuntaba durante la rueda de prensa para evaluar el estado de la pandemia.

En su intervención, Simón insistía en que la medida del cierre del interior de los locales de restauración "es la que hasta ahora, según la evolución de las comunidades autónomas que lo han aplicado, cómo ha evolucionado y durante cuanto tiempo ha sido eficaz, ha sido la que más eficaz ha sido", explicaba.

Unas declaraciones que no han sentado bien en el sector de la hostelería, que insiste en que no es responsable ni foco de los contagios por coronavirus. "A muy corto plazo vamos a demostrar que la hostelería no es el responsable de las fuentes e contagio que este país. Todos los datos publicados, incluso por el Ministerio de Sanidad -que ha dejado de publicar, supongo que porque sonrojan- los datos de contagio, hablaban del 2% en el sector", explica el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, en conversación con Vozpópuli.

En este sentido, el presidente de la patronal insiste en que, al contrario que lo que defiende el portavoz, el cierre de los bares no ha tenido el efecto deseado. "Hoy vemos a Cantabria tras dos meses con toda la hostelería cerrada desde noviembre con unos datos de aumento de contagio del 34%, la curva máxima de contagio; lo hemos vivido en Lérida, lo hemos visto en Navarra, lo vivimos en Cataluña, con máxima crueldad con la hostelería con unos datos de contagio tremendos", apunta.

"Sin arruinarnos se puede contener"

Lejos de apoyar las declaraciones de Simón, desde la patronal de los hosteleros señalan fuera: "Hoy la ministra Darias habla del 80% de los contagios se han producido tras las fiestas de Navidad por los encuentros en domicilios y hay un dato que no deja de ser elocuente... Madrid está en una situación mala, pero con la apuesta decidida de que sin arruinarnos se pueden contener la situación sanitaria, no somos fuentes de contagio ni quienes generamos la inmensa totalidad de los mismos", insiste Yzuel.

Así, las palabras de Simón han sentado como un jarro de agua fría entre los empresarios. "Le agradecemos sus palabras, porque es evidente que puestas en su boca nos da mucha moral para en breve demostrar que no ha dado pie con bolo como le ha pasado a lo largo de esta pandemia. Es el hombre que más oportunidades ha tenido en este siglo de morderse la lengua; hoy de nuevo la ha tenido. Espero que se la tenga que morder dentro de poco porque vamos a demostrar que la hostelería no está en las grandes fuentes de contagio", y sigue: "Lo importante es que nos cuenten donde están, si es que lo saben".

Tras las declaraciones del director del CCAES, entre los hosteleros recuerdan el programa Planeta Calleja en el que, ahí sí, Simón defendió los bares como lugares seguros: "Se puede ir a un restaurante cumpliendo una serie de normas”, apuntaba entonces.