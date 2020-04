Los hosteleros estallan ante las medidas del Gobierno: "Es una auténtica tomadura de pelo"

El sector de la hostelería ha puesto el grito en el cielo tras conocer las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el plan de desescalada. La primera de ellas, que las terrazas abran con un 30% del aforo a partir del día 11 de mayo, ha causado indignación total en el sector, que recalca que abrir un bar para ese servicio "no da ni para pagar la luz".

Se trata, en base, de una medida muy diferente a la que tenían en mente los hosteleros que, según las conversaciones que el sector había mantenido previamente con el Gobierno, apuntaba a que la medida de las terrazas se reducía un 30% respecto a su aforo habitual; es decir, que podrían mantener un 70%.

No obstante, su indignación va más allá. "Las medidas han sido precipitadas, con falta de consenso del sector y con muchas incógnitas todavía por despejar", ha explicado Hostelería de España, que agrupa a 300.000 bares y restaurantes españoles. Para su presidente, Emilio Gallego, es "indignante y una tomadura de pelo que puedan hablar de desescalada, de días y de apertura y de condiciones sin comunicar ninguna de las medidas que les hemos pedido para seguir vivos". "Por dignidad, la hostelería no va a a abrir si no se aclaran estas condiciones que necesitamos para seguir vivos", insiste.

En este sentido, ha explicado la patronal, los bares y restaurantes necesitan garantías para volver a la actividad de manera que se salvaguarde la subsistencia de los negocios hosteleros. "El plan de desescalada anunciado genera mucha preocupación en el sector, por la falta de medidas que lo complementen y que permitan una certeza en la continuidad del funcionamiento de sus negocios, con su actividad normal seriamente afectada", insiste.

Cierre del 30% de los bares

A juicio de la patronal, con las condiciones de reapertura anunciadas, el cierre de establecimientos podría ascender hasta el 30% (alrededor de 85.000 locales).

En esta línea, y para salvar el negocio, Hostelería de España insiste en la necesidad de que el Gobierno establezca una serie de condiciones en relación a los ERTES. "Es imposible mantener las cifras de empleo anteriores a la crisis durante los seis meses siguientes a la reapertura con las condiciones de la ‘nueva normalidad’ en un sector que presenta graves dificultades para mantener el empleo, cuya actividad es muy estacional y cuyos negocios se van a ver duramente afectados además por la bajada del turismo y asociado a las condiciones de aforo anunciadas", insisten.

Así, apuntan, es necesario saber cómo van a funcionar los ERTEs y su flexibilización manteniendo la circunstancia de fuerza mayor en la reincorporación progresiva de los trabajadores. En la misma línea, precisan de otra serie de garantías económicas, como las exenciones fiscales y de tasas municipales, además de las líneas de financiación, que continúan siendo insuficientes.

Desconocimiento de medidas sanitarias

Los bares y restaurantes españoles no disponen aún de una guía que permita aplicar las medidas higiénico sanitarias. "Solicitamos al Gobierno disponer de los EPIS e hidrogeles necesarios para que los más de 300.000 establecimientos de hostelería puedan retomar la actividad a partir del 4 de mayo", recalca la patronal.

Sin nuevas medidas, insiste, el sector no va a poder contar con un periodo de ajuste que nos proteja de la caída de actividad y empleo, "lo cual desembocaría en el cierre de miles de establecimientos".

Aperturas por fases

A la apertura de las terrazas al 30% de su capacidad el 11 de mayo le seguiría, en la siguiente fase de la desescalada (ya en junio) y según los planes del Gobierno, la apertura de locales para consumo en el local, con servicio en mesa con garantía de separación entre clientes en mesa y entre mesas, excepto discotecas y bares nocturnos. En concreto, se limitaría a un tercio el aforo y solo se permitiría el consumo sentados o para llevar.

En la siguiente fase, a mediados de junio, para locales se extenderá el aforo de un máximo de 1/2 de su capacidad que garantice separación de clientes. Se permitirá gente de pie con separación mínima de 1,5 metros entre los clientes de la barra.

Asimismo, en esta última fase, previa a la "nueva normalidad", en terrazas se limitará al 50% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal. "Podrían tener mesas si el ayuntamiento permite más espacio respetando la proporción mesas/superficie del 50%", explica el Ejecutivo. A mediados de junio, además, sería el turno de apertura de discotecas y bares nocturnos, con un aforo máximo del 30%.