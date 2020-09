La hostelería celebra a medias la prórroga de los ERTE: “Es un parche insuficiente”

La hostelería respira aliviada este martes, pero no lanza las campanas al vuelo. La prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero en el sector, conseguida a última hora, es una buena noticia para los dueños de bares y restaurantes, que temían no poder pagar las nóminas a partir del mes que viene. No obstante, los empresarios no prevén que la recuperación llegue para esa fecha; por eso, la prórroga resulta "un parche insuficiente".

Así lo creen desde la patronal Hostelería de España, que insiste en que, al igual que en otros países europeos, estos expedientes deberían alargarse hasta, mínimo, Semana Santa. No obstante, consideran que los ERTE son una herramienta para "sobrevivir", pero no es suficiente para recuperar el negocio: "Es fundamental seguir dando los pasos para proteger al sector, lo que tiene que traer medidas complementarias", explica Emilio Gallego, director general de Hostelería de España, en conversación con Vozpópuli.

Las reclamaciones de los hosteleros han sonado este martes en Madrid, ante el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde las patronales de hostelería han convocado una caravana reivindicativa que se ha mantenido pese al acuerdo de los ERTE.

En esta línea, exigen que "se vertebre un plan estratégico de rescate del sector", recalcan desde Hostelería de España, que apunta al estímulo de la demanda, la inclusión de la hostelería en la aplicación de los fondos europeos y ayudas de fomento del empleo. "Es fundamental saber de qué manera se van a destinar los fondos europeos. Somos conscientes de que es el único lugar en el que va a haber recursos para reestructurar sectores y relanzar la economía", apunta Gallego.

Según los cálculos de la patronal, la crisis del coronavirus ha traído consigo el cierre de 50.000 locales, que podrían llegar hasta 90.000, el 30% del total en España, si no se implementan más ayudas al sector.

Un acuerdo "lógico"

"El Gobierno por fin ha entendido que sin este acuerdo habría sido una catástrofe. Habría echado por la borda el esfuerzo realizado estos meses, así como los más de 25.000 millones de euros invertidos hasta ahora en los ERTEs y, por lo tanto, en el mantenimiento del empleo", explica Juan José Blardony, director general de Hostelería Madrid.

En la Comunidad de Madrid, con un 79,5% de los locales abiertos, la facturación es un 50% inferior que hace un año. "El restante 20,5% de locales no han abierto de momento, y no sabemos si lo harán. El sector necesita ayudas, directas y a fondo perdido, y una ampliación de los ERTE más allá del 31 de enero", apunta Blardony.