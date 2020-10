La hostelería reclama más ayudas y lamenta no estar "en el punto de mira" del Gobierno

La hostelería española reclama más ayudas para paliar los graves efectos que está teniendo la crisis del coronavirus en el sector, al tiempo que denuncia que los bares y restaurantes no figuran "en el punto de mira" del Gobierno, que está demonizando al sector.

"Nos sentimos focalizados, la hostelería no es la responsable de los focos de contagio y se nos está demonizando, porque no somos los responsables de estos rebrotes. Se nos emplea de cortina de humo y nos están arruinando por todos los lados. La hostelería lo que necesita es un montón de ayudas porque los deberes están hechos", ha asegurado el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, durante la celebración del 'Día de la hostelería' que se conmemora este martes.

Yzuel ha subrayado que el sector vive "una situación dantesca" y ha lamentado que las ayudas no están llegando a los hosteleros. "Lamentablemente, no estamos en el punto de mira del Gobierno. Pedro Sánchez presentó la semana pasada los planes de recuperación y no hizo ni un pequeño recuerdo a la hostelería, solo se acordó el vicepresidente para decir que el turismo no aporta valor. Aquí se nos ningunea", ha reiterado.

"Confío en que el Gobierno sea un poco sensato y finalmente lleguen las ayudas porque sino esto será un auténtico desastre", ha deseado el presidente de Hostelería de España.

Yzuel ha recordado que hay "sectores arrasados" como el del catering y eventos, ante la falta de bodas, congresos o reuniones. "También la alta cocina también se ha visto muy afectada sobre todo las firmas que dependen mucho del turismo internacional", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que "el panorama de los rebrotes está generando mucho miedo".

Por su parte, el director general de Makro España, Peter Gries, ha mostrado el apoyo a bares y restaurantes, un "motor importante para la economía del país", y ha destacado la "impecable labor" que ha llevado a cabo el sector desde la reapertura con "fuertes inversiones" en materia de seguridad, higiene y digitalización.

Gries ha destacado que Makro también ha tenido que afrontar importantes cambios con la crisis sanitaria como ha sido la "aceleración de la digitalización" y la fuerte apuesta por la omnicanalidad.

Por su parte, la presidenta de Facyre, Pepa Muñoz, ha recordado que la hostelería española se ha ido reinventando desde que el sector pudo levantar las persianas de sus establecimientos. "Nos vamos adaptando y vemos que cada día hay que amoldarse a las nuevas normas que nos van poniendo", ha indicado.

Así, Muñoz ha apuntado que uno de los cambios que puede haber llegado para quedarse es el de 'europeizar' el horario con cenas a partir de las 20.00 horas. "Sería ideal tener ese horario, pero en España es complicado porque dependemos de otros sectores", ha indicado.