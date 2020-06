H&M, en el foco: a juicio por el ERTE de sus oficinas en España

H&M irá a juicio este jueves por uno de los ERTE puestos en marcha para los trabajadores de su compañía en España. En concreto, se trata del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) para los empleados de sus oficinas que aprobó a mediados de abril, después de haber dado luz verde al ERTE por fuerza mayor de los trabajadores de sus tiendas.

El gigante textil tendrá que explicar en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional por qué este ERTE no se aprobó con el acuerdo por mayoría de los representantes sindicales como marca la ley para este tipo de suspensión temporal de empleos (algo a lo que no obliga en los casos de fuerza mayor). Lo hará tras la demanda de UGT, que considera que el expediente se puso en marcha de forma unilateral.

Así, y al estar todos los delegados sindicales en la parte de las tiendas de H&M, los encargados de negociar el expediente de oficinas por obligación son los sindicatos más representativos a nivel nacional, CCOO y UGT. No obstante, la compañía puso en marcha el expediente solo con la aprobación del primer sindicato, que supone un 50% de la representación a estos efectos, y pese a la protesta del segundo, con el otro 50%.

En concreto, la cadena sueca presentó un ERTE para 121 trabajadores de un total de 223 empleados en sus oficinas, de los que 67 verán su contrato suspendido al 100% y, el resto, una reducción de jornada del 50%. Dicho expediente se sumaba al lanzado en marzo a cerca de 6.000 empleados de sus tiendas en España, debido a la situación generada por el coronavirus.

Piden su nulidad

No obstante, no hubo acuerdo entre los dos sindicatos. "Todo el tiempo lo que ofrecía la empresa eran condiciones por debajo a las implantadas en las tiendas", cuentan a Vozpópuli fuentes de UGT conocedoras de la demanda, que añaden: "Lo que no puedes hacer es que cuando no negocias complementas los salarios al 100% o al 90% -en el caso de las tiendas-, y cuando hay negociación -en el ámbito de las oficinas- tu pretensión es al 70 o al 80%".

Por eso, desde UGT solicitan a la Audiencia Nacional la nulidad el acuerdo. "Se anularía todo con todas las consecuencias. Tendría que pagar el 100% de las nóminas e incluso el SEPE podría solicitar la devolución de las bonificaciones", apuntan desde UGT.

Así, el juicio se encuentra en el foco del sector, puesto que es el primero que tiene lugar en el ámbito del comercio por los nuevos ERTE puestos en marcha a causa de la pandemia. En el sector turístico, por su parte, Viajes El Corte Inglés también ha tenido que acudir a declarar por una causa muy parecida; en este caso, la demanda fue de CCOO.