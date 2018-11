Las hipotecas a tipo fijo en España, entre las más caras de Europa

Desde la banca no han sido pocas las voces que han asegurado que en España se comercializan las hipotecas más baratas de Europa. No obstante, esta afirmación no es verdad, según muestran los datos que recopila el Banco Central Europeo (BCE).

Es cierto que los préstamos a tipo variable comercializados por las entidades españolas disponen de diferenciales competitivos en comparación con sus pares comunitarios, pero las hipotecas a tipo fijo, en cambio, se encuentran entre las más caras del Viejo Continente.

Según la información con la que cuenta el organismo que preside Mario Draghi, el tipo de interés medio de las hipotecas a tipo fijo concedidas en España se situó en el 2,26% durante el pasado mes de septiembre. El dato se sitúa, además, por encima de la media europea, en el 1,85%, y lejos de los precios de otros países de nuestro entorno, como Francia (1,54%), Portugal (1,68%), Alemania (1,94%) o Italia (1,95%).

Además el precio medio de las hipotecas a tipo fijo en España solo está por debajo del de Lituania, con un tipo de interés medio del 8,06%, Eslovenia (2,96%) y Países Bajos (2,79%). No obstante, el BCE no ofrece datos del precio de los préstamos para la compra de vivienda con un plazo superior a diez años de Grecia, Irlanda, Chipre y Letonia.

La banca española, con Caixabank a la cabeza, cada vez está impulsando más la concesión de hipotecas a tipo fijo, que ya suponen el 40% de los nuevos préstamos que se conceden, frente al escaso 3% que representaban en 2010.

El motivo es que, en un contexto de bajos tipos de interés, los préstamos a tipo fijo dan la posibilidad a las entidades de dar una mayor estabilidad a sus ingresos, muy deprimidos en la actualidad. Sin embargo, se arriesgan a que estas hipotecas les generen pérdidas en el futuro, una vez se normalice la política monetaria.

Hipotecas Variables

En las hipotecas a tipo variable, no obstante, los precios que ofrece la banca española sí que son competitivos en relación a Europa. De hecho, el precio medio se situó en el 1,57% el pasado septiembre, por debajo de la media de la zona euro (1,60%).

Aún así, hasta seis países de la eurozona comercializan hipotecas a tipo variable más baratas que en España. Se trata de Finlandia, Portugal, Austria, Italia, Luxemburgo y Francia.

Más caras que en Europa

En cualquier caso, el precio medio del total de hipotecas en España, como publicó El País, se sitúa en el 1,94%, nivel algo por encima de la media de la zona euro, actualmente en el 1,79%. De hecho, las nuevas hipotecas españolas no registran un precio por debajo por debajo de la media de la eurozona desde abril de 2017, cuando se situaron en el 1,86%, frente al 1,87% de la zona euro.

Actualmente hasta diez países del bloque comunitario conceden hipotecas más baratas que España, entre los que se encuentran Alemania, Francia, Italia y Portugal. El territorio donde actualmente se encuentran las hipotecas más baratas de Europa es Finlandia, con un tipo de interés del 0,88%, por delante de Portugal (1,36%), Eslovaquia (1,51%) y Francia (1,51%). En el lado contrario aparecen Irlanda y Grecia, países que conceden las hipotecas más caras, con tasas del 2,98%.

El mayor precio de la serie histórica en España se registró en octubre de 2008, con un 6,07%, mientras que en Europa correspondió a septiembre de 2008, con un 5,55%.