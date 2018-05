Tan solo el 3,7% de los españoles tiene acceso a la hipoteca de Iglesias y Montero

Solo el 3,7% de la población española tiene acceso a una hipoteca como la concedida por Caja de Ingenieros a Pablo Iglesias e Irene Montero para la adquisición de un chalet en la Sierra de Madrid. Según un estudio de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), menos de cuatro de cada cien hipotecas formalizadas en España supera el medio millón de euros y la gran mayoría no alcanza ni siquiera la mitad del préstamo concedido a los dirigentes de Podemos.

Fue el pasado 9 de mayo cuando Iglesias y Montero firmaron conjuntamente un préstamo por importe de 540.000 euros destinado a la adquisición de un inmueble en la localidad madrileña de Galapagar, cuyo precio se sitúa por encima de los 600.000 euros.

Los datos de AHE –recopilados a junio de 2017 a raíz de la información disponible de las principales entidades de España–, muestran que las hipotecas de entre 500.000 y un millón de euros suponen el 1,9% del total, mientras que solo un 1,8% sobrepasa este umbral.

Por el contrario, el 80,2% de la cartera hipotecaria residencial de los bancos está compuesta por créditos de hasta 200.000 euros, de los cuales el 43,1% son menores de 100.000 euros. Entre los 200.000 y los 300.000 euros se sitúa el 11,1% de la cartera, mientras que otro 4,9% son hipotecas de entre 300.000 y 500.000 euros.

El propio Iglesias confirmó a través de un comunicado que el importe del préstamo suscrito con Caja de Ingenieros ascendía a 540.000 euros, a devolver en un plazo de 30 años, por lo que ambos dirigentes pagarán de forma conjunta "algo más" de 1.600 euros al mes.

Según consta en el portal de transparencia de su partido, Pablo Iglesias mantenía en noviembre de 2016 unos 113.000 euros en una cuenta de ahorro de ING, mientras que contaba con más de 7.000 euros en su cuenta corriente. Montero, por su parte, ostentaba en 2017 14.500 euros en una cuenta de Santander y algo más de 4.000 en una cuenta compartida de ING. Fuentes de Podemos apuntaron que el precio de adquisición de la vivienda es de 615.000 euros.

LTV superior al 80%

Este precio de venta supone que Caja de Ingenieros ha financiado el 87,8% del valor de la futura vivienda de Montero e Iglesias, si bien la entidad no permite a sus clientes –al menos en el buscador de su página web– costear más del 80% del valor del inmueble. Por tanto, el secretario general de la formación morada y la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos podrían haber recibido una oferta individualizada desde la entidad catalana. Fuentes consultadas de la cooperativa rechazaron ofrecer detalles acerca del préstamo.

La prudencia bancaria aconseja que las entidades no financien más del 80% de una hipoteca, una práctica que fue común durante los durante los años del 'boom' inmobiliario. Precisamente, desde principios de 2004 hasta 2014 se concedieron cerca de 1,2 millones de hipotecas con una ratio préstamo valor –loan to value (LTV)– superior a este umbral, lo que representaba el 14% del total de las nuevas concesiones de ese periodo, según un informe de Funcas del año 2015.

Recientemente, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, recomendó no otorgar hipotecas por encima de ese umbral. "La morosidad por encima de esa tasa es del 14,7%, por debajo del 2,2%", advirtió durante la presentación de las cuentas trimestrales de la entidad.

Siempre según los datos de AHE, actualmente el 11,2% de la cartera hipotecaria residencial de las entidades alcanza una ratio LTV superior al 80%. En concreto, el 5,1% dispone de una ratio situada entre el 80 y el 90%, un 2,4% entre el 90% y el 100% y un 3,7% superior al valor total del inmueble.