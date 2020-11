Hilton abre su primer hotel Hampton en España de la mano de la gestora Panoram

Panoram Hotel Management y Hampton by Hilton anuncian este lunes la apertura del Hampton by Hilton Alcobendas Madrid. El hotel es la primera propiedad de España bajo la marca Hampton by Hilton, que es conocida por sus modernas y espaciosas habitaciones y servicios de alta calidad y valor agregado.

Ubicado en la Zona Norte de Madrid, concretamente en la salida 17 de la A1 en Alcobendas, y cerca de ocho parques empresariales, el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, así como el Palacio de Hielo e IFEMA, este hotel se considera un nuevo enlace de interés para facilitar el descanso y el networking en una de las zonas con más actividad empresarial de nuestro país.

El establecimiento cuenta con138 habitaciones totalmente equipadas, así como a un lobby bar que ofrece la posibilidad de maximizar las posibilidades de hacer negocios de manera virtual o presencial a través de su espacio de coworking y salas de reuniones. Todos los huéspedes de Hampton by Hilton disfrutarán del exclusivo desayuno gratis de la marca; Bolsas de desayuno On the Run; y WiFi gratis en todas las habitaciones.

El proyecto, diseñado por el estudio de arquitectura de Bilbao BAT, está inspirado en el paisaje de la Sierra Madrileña y refleja la contemporaneidad en su fachada. Dispone de gimnasio totalmente equipado, una gran piscina y diferentes espacios en los que relajarse.

En palabras de Guillermo Pérez Palacios, director general de Panoram Hotel Management, "la inauguración de este hotel en la capital pone a disposición del viajero de negocios y del turismo de calidad una atractiva opción de hospedaje basada en ofrecer una experiencia completa en torno a la actividad empresarial y el descanso.”

"Esta apertura supone un paso más en el desarrollo de Panoram como gestora multimarca de referencia en España. Confiamos plenamente en que el hotel será un punto de referencia en la zona y responderá a esa vocación que debe tener un hotel: satisfacer las necesidades que plantee cualquier tipo de huésped" añade Pérez Palacios.

Seguridad frente a la covid-19

Hampton by Hilton Alcobendas Madrid es parte de Hilton CleanStay, el programa de limpieza y desinfección en las propiedades de Hilton en todo el mundo líder en la industria. Desarrollado en colaboración con RB, fabricante de Lysol y Dettol, y la Clínica Mayo, Hilton CleanStay permite a los huéspedes disfrutar de una estancia aún más limpia y segura, brindando tranquilidad desde el check-in hasta el check-out.

Los nuevos estándares incluyen un sello de habitación Hilton CleanStay para indicar que no se ha accedido a una habitación desde que fue limpiada y desinfectada a fondo, una mayor frecuencia de limpieza de todas las áreas públicas y opciones de limpieza flexibles.

Los huéspedes también pueden disfrutar del check-in sin contacto a través de Digital Key, que está disponible a través de la galardonada aplicación Hilton Honors y permite a los huéspedes acceder a su habitación y otras áreas del hotel utilizando su teléfono inteligente, minimizando el contacto físico siempre que sea posible.

Carlos Miró, managing director - development para España y Portugal de Hilton asegura que están "encantados" de trabajar con Panoram para abrir el primer hotel Hampton by Hilton en España. "Hampton by Hilton Alcobendas Madrid es una incorporación importante a nuestra cartera y se une a más de 2.500 propiedades de Hampton by Hilton en destinos de todo el mundo", sentencia.