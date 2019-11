Las empresas españolas respiran tranquilas a cuenta de la Helms-Burton. Al menos por ahora. El Gobierno ha trasladado a las compañías y a sus asesores legales que el Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea permite bloquear las notificaciones enviadas desde los tribunales norteamericanos basadas en la Helms-Burton. El mensaje del Ejecutivo fue desvelada este miércoles por El País, aunque Vozpópuli contactó con los ministerios de Exteriores e Industria el pasado lunes para preguntar por este mismo asunto, sin recibir todavía ninguna respuesta.

La decisión del Gobierno se ha conocido meses después de una primera reunión entre el sector empresarial con miembros de Exteriores, Justicia y Comercio. El encuentro, celebrado a comienzos de agosto, sirvió para hacer un primer análisis de los escenarios que manejaban las autoridades y por entonces el Gobierno no tenía tan clara la aplicación del citado estatuto y pensaba que podía prevalecer el Convenio de La Haya, según explican las fuentes consultadas por Vozpópuli.

Este primer posicionamiento de las autoridades desató una oleada de críticas por parte de las empresas asistentes, que defendieron con argumentos jurídicos la aplicación del estatuto. Las compañías, entre las que se encontraban Iberia, Meliá, Iberostar y Amadeus, alegaron sentirse desprotegidas con la posición del Gobierno.

Ahora, semanas después, el Gobierno ha reculado y ha hecho suyo el análisis de las compañías. Gracias al citado estatuto, cualquier notificación será rechazada al considerar que supone un menoscabo de la soberanía nacional. La aceptación de estas notificaciones supondría una violación de la normativa y los tribunales van a ser informados de cómo proceder.

En cualquier caso, cabe señalar que el Gobierno no tiene potestad para decidir si se aplica o no un reglamento europeo. El estatuto siempre ha estado vigente pero la duda que existía es si prevalecía sobre el citado convenio o no. No obstante esta es la primera vez que se va a aplicar, por lo que lo que ocurra a partir de ahora es una incógnita para empresas, autoridades y demandantes.

Respecto al listado de asistentes, a este último encuentro se acercaron Iberostar, Meliá, Garrigues, Bird & Bird, la CEOE y BBVA, entre otros. Este diario desveló hace casi un mes que la entidad bancaria también había sido demandada en Estados Unidos.

Claves de la Helms-Burton

La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, más conocida como Ley Helms-Burton, ha estado suspendida desde que el Gobierno de Bill Clinton la aprobase en 1996.

No ha sido hasta la llegada de Donald Trump al poder cuando Estados Unidos ha activado los títulos III y IV, abriendo la puerta a una oleada de demandas en los tribunales norteamericanos que golpea directamente al motor de Cuba: el turismo.

La aplicación del título III permite que los norteamericanos y los cubanos nacionalizados puedan reclamar ante la justicia americana una indemnización a las compañías que presuntamente se han beneficiado de las propiedades que les fueron expropiadas o confiscadas.

Las demandas no buscan recuperar los bienes, sino negar el lucro a quienes explotan dichas propiedades expropiadas. Respecto al título IV, la ley permite restringir la entrada a Estados Unidos a quienes hayan confiscado bienes de norteamericanos en territorio cubano y/o hayan comerciado con ellos, lo que abre la puerta a que directivos de las compañías demandadas no puedan pisar territorio norteamericano.

Los Reyes viajan a Cuba

La decisión del Gobierno coincide con el inminente viaje de los Reyes a Cuba. El próximo 11 de noviembre, un día después de las elecciones generales, Felipe VI y la reina Letizia viajarán a la isla el año en el que se cumplen 500 años de la fundación de La Habana, donde se concentrará el grueso de su agenda. También viajarán a Santiago de Cuba.

Durante la visita, los Reyes estarán acompañados del ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Se trata de la primera de visita de Estado de los Reyes a Cuba tras el viaje de Sánchez del año pasado.