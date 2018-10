Las haciendas vascas devolverán el IRPF de las prestaciones por maternidad

Las haciendas vascas devolverán las retenciones de IRPF practicadas en las prestaciones por maternidad y paternidad, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo que determina que estas ayudas están exentas de dicho impuesto.

La decisión ha sido adoptada tras la reunión del Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi que se ha celebrado en Vitoria, un foro que reúne a las diputaciones y al Gobierno Vasco para coordinar las políticas fiscales vascas.

Esto contrasta con la del Parlamento Navarro, que esta misma semana votaba en contra de que su Gobierno devuelva las retenciones de IRPF en esta prestación. Los socios del cuatripartito señalaron que la ley que aprobaron UPN, PSN y PPN en 2012 "eliminó" esta exención y que "no se puede incumplir la ley".

Nueva normativa

La Diputación de Vizcaya ha sido la primera en comunicarlo oficialmente, y modificará la norma foral del IRPF para que queden exentas a partir de 2019. Además, creará un modelo específico de solicitud para reclamar la devolución de las cantidades tributadas por este concepto en las declaraciones de los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. En cuanto a las de 2018 serán devueltas en la declaración de la renta de 2019.

Esta misma medida ha sido adoptada por la hacienda de Gipúzcoa, que devolverá lo abonado en las declaraciones que no son todavía firmes, es decir, las de los últimos cuatro años (a partir del ejercicio 2014); así como los padres que se acogieran a esta prestación desde 2018. No obstante, no ha detallado la fórmula que adoptará para su solicitud.

Álava, sin embargo, adoptará el mismo criterio que el establecido por el Tribunal Supremo y ampliará el carácter retroactivo hasta 2013 tras recibir la información detallada del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).