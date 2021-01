Malestar en Hacienda por "la falta de conciencia fiscal" de El Rubius y su mal ejemplo

La decisión reciente de algunos youtubers como Rubén Doblas Gundersen, más conocido como 'El Rubius', de mudarse a Andorra para pagar menos impuestos ha generado cierto malestar en Hacienda, tanto por la escasa conciencia fiscal de quienes deciden tributar en otro país como por el mal ejemplo que dan a sus millones de seguidores.

Fuentes de Hacienda han explicado a Vozpópuli que "el Gobierno no entra a valorar la decisión de cualquier persona de trasladarse a vivir a otro país", pero, dicho esto, han querido señalar que "es importante hacer pedagogía fiscal: los impuestos son la garantía para gozar de unos servicios públicos universales y de calidad y son un mecanismo para fomentar la igualdad de oportunidades. Tener una sanidad y educación pública y universal son factores esenciales para que exista el ascensor social".

José María Mollinedo, secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), ha lamentado en declaraciones a este medio que "este tipo de mensajes no son positivos (...). Son mensajes de personas que tienen grandes rentas y dicen 'yo me voy', no es un buen mensaje para la sociedad, no contribuyen a mejorar la conciencia fiscal. La conciencia fiscal sirve para que cuando se produzca este tipo de circunstancias tengan un rechazo mayoritario".

"Al menos una mayoría de la población debería rechazar estas conductas. Igual que en su día era común presumir de que alguien había defraudado a Hacienda, ahora no se airea porque hay un rechazo social. Es descorazonador para los que trabajamos en control tributario ver cómo se entiende por parte de algunas personas esta cuestión y ver todo lo que nos queda por avanzar en la conciencia fiscal", ha señalado.

El experto, que recuerda que esto ha sucedido en más ocasiones -como cuando se extendió el eslogan de 'Todos somos Messi'- apunta que muchos de los seguidores de estos youtubers son estudiantes en la universidad pública, o están en paro, o en ERTE (cobrando prestaciones públicas) o tienen un trabajo, pero en el que seguramente tienen condiciones más precarias y pagan más impuestos de los que van a pagar sus ídolos si se mudan a Andorra.

La atractiva fiscalidad del Principado

En Andorra, pagarán un IRPF del 10%, mientras que en España tendrían que abonar un 47% al ser sus ingresos superiores a 300.000 euros al año.

"Cualquiera de esos youtubersva a pagar como máximo el 10%, ya que podrán acogerse a deducciones por ejemplo por compra de vivienda, así que puede que sea menos del 10%. Mientras que en España, una persona joven, sin cargas familiares, que gane 15.500 euros ya está pagando el doble, si no tiene deducciones por vivienda", pone como ejemplo.

Coincide en esta falta de conciencia fiscal el presidente de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado, Julio Ransés, para quien "el traslado de varios famosos 'youtubers' a Andorra refleja la falta de conciencia fiscal. Han vivido en España, usando su sanidad y educación gratuitas, sus servicios públicos... y luego, cuando pueden devolverle algo a su país vía impuestos, se marchan", lamentaba al conocer la noticia.

Mudarse no es delito... si te mudas de verdad

José María Peláez,inspector de Hacienda del Estado, explica a este medio que trasladarse a otro país, aunque sea para pagar menos impuestos, no es delito, pero sí lo es si ese traslado es ficticio, de ahí que la labor de la Inspección sea vigilar que este tipo de mudanzas se producen realmente.

Peláez explica que hay tres criterios para considerar dónde tiene la residencia una persona: que pase 183 días al año en un territorio, que tenga "su centro de intereses vitales" en ese país, y que su cónyuge e hijos residan en ese lugar.

"Si te vas a Andorra, pero sigues teniendo en España tu vivienda, tu cuenta bancaria, tu pareja, etcétera, aunque vivas allí 183 días se consideraría que eres residente en España. El segundo de los criterios (el centro de intereses vitales) es difícil verlo caso por caso, pero sí hay jurisprudencia y criterios de la Dirección General de Tributos que hacen referencia a la vivienda, la cuenta bancaria o el lugar donde se realizan los gastos", detalla.

En el caso mencionado de los youtubers, habitualmente personas jóvenes que quizá no tengan vivienda en propiedad, es más fácil que cumplan con los tres criterios, apunta.

El inspector explica también que esta normativa para definir la residencia tendrá que adaptarse, como el resto de convenios y regulación internacional, a las nuevas profesiones y figuras de la economía digital, para las que no están adaptadas.

Andorra no es paraíso fiscal desde 2015

El Principado de Andorra dejó de ser considerado paraíso fiscal para España en el año 2015, en que se firmó el convenio de doble imposición, y desde 2018 no lo es para el resto del mundo. Cuando una persona se traslada a vivir a un paraíso fiscal, así reconocido, tiene que tributar los cinco años siguientes en España, incluso si el traslado es real. Sin embargo, como Andorra no lo es, no existe esta penalización.

Pese a que algunos youtubers han optado por esta vía, otros como Ibai Llanos ha defendido lo contrario: su contribución a las arcas del Estado: "Si no me he ido a Andorra ha sido porque no me ha dado la gana. Yo tributo aquí porque estoy bien. Yo vivo de puta madre igual aunque me quiten la mitad. Me da igual lo que me quiten, me parece normal que a la gente que gana mucha pasta le quiten mucho dinero. Y como yo, hay muchos youtubers que piensan lo mismo y por eso no se han ido a Andorra".

Para fomentar que esta última sea la actitud que sirva de ejemplo, sobre todo para la juventud, los funcionarios de Hacienda creen que es muy importante educar a la sociedad sobre los impuestos, que conozcan cómo funcionan y para qué sirven (a qué se destina el dinero que pagan en impuestos).

Celebran, en este sentido, que la nueva Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación, la 'Ley Celaá', incluya en el temario de 4º de la ESO material lectivo sobre impuestos, pero advierten de que para apreciar un cambio tendrán que pasar varias generaciones.

Un sistema fiscal competitivo

Desde el Instituto de Estudios Económicos, señalan a este medio que este tipo de conductas deben servir para no olvidar que el sistema fiscal tiene que ser competitivo. "En un mundo cada vez más globalizado y con libertad de movimiento de personas y capitales y con facilidad de prestar servicios y trabajar en cualquier territorio obliga a que nuestro sistema tributario sea especialmente competitivo con los vigentes en los países de nuestro entorno", apunta Gregorio Izquierdo, su director.

"Cualquier reforma fiscal que se acometa en nuestro país debe tener presente los sistemas fiscales imperantes en nuestro entorno. Por ejemplo, potenciar ahora el Impuesto sobre Patrimonio que ya no existe en ningún otro país europeo es un grave error que va a generar importantes procesos de deslocalización a terceros países de aquellos a los que más se les intentara gravar en exceso", añade.