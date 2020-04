Un gurú de Wall Street da por hecho el freno de la globalización tras el coronavirus

Sobre cambios en la vida, Byron añade un impacto en la educación, sobre todo privada, y en las interacciones, si bien deja claro que el teletrabajo no lo reemplazará todo.

"También he pensado que el aprendizaje remoto a través del uso de Internet se infrautilizó como una forma de educar a más personas a un costo menor. El costo de la educación universitaria privada ha aumentado veinte veces en el último medio siglo y eso no tiene sentido para mí. Valoro la interacción con profesores y estudiantes en una universidad residencial, pero alguna combinación de aprendizaje remoto y en el sitio puede ampliar la disponibilidad de una educación de calidad y reducir su costo", señala.

"Con los estudiantes de todos los niveles yendo a la escuela de forma remota después de las vacaciones de primavera, tendremos la oportunidad de resolver algunos de los problemas con el enfoque remoto, para que sea más efectivo cuando sea una opción y ya no sea obligatorio. Las empresas también están aprendiendo que el contacto cara a cara, aunque deseable, no siempre es necesario. Esto debería resultar en más reuniones virtuales y menos viajes, lo cual es costoso y requiere mucho tiempo. Obviamente, esto tendrá implicaciones para las aerolíneas y los hoteles. Sin embargo, no existe un sustituto real para una reunión física con un cliente en una situación de marketing", concluye.