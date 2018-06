El gurú Jim Rogers: "Todo irá a peor en España"

James Beeland Rogers (1942) nació en Baltimore, a unas tres horas y media de Wall Street. Su buen hacer para las finanzas lo catapultó muy pronto a la fama. Junto a George Soros, fundó el mayor fondo de cobertura del mundo, Quantum Fund, que consiguió obtener una rentabilidad del 4.000% en diez años.

De caracter extrovertido y siempre con una pajarita bajo su cuello, en una entrevista a Vozpópuli el inversor americano es fiel defensor de que "la mayor falacia pública es que el mercado siempre tiene la razón".

Con 37 años decidió colgar el traje para recorrerse China en motocicleta. El dicho que reza "que los árboles no te impidan ver el bosque" se le puede aplicar al 100% a este gestor, ya que desde su vida en Singapur observa, sin que nada se le escape, todos los movimientos que se producen al lado del toro de bronce de Nueva York.

Tras una larga cadena de mails (claros, directos y muy escuetos), Rogers decide que es mejor que lo llamemos por teléfono. En Madrid son las 15:27 y en Singapur son las 21:27. Tras tres 'tonos', su voz inconfundible. Pide que vayamos directo al grano: "Pregunte, pregunte".

¿Cómo ve la nueva crisis del euro?

El euro está en el comienzo de una crisis y es probable que siga bien por un tiempo, pero tendrá que enfrentarse a muchos problemas. Se avecinan muchos cambios y es probable que no sobreviva a todos.

¿Cómo ve la situación política en España después de la moción de censura?

Pues España tiene los mismos problemas que otros países... muchos europeos, de hecho. A la gente no le gusta lo que está sucediendo y culpan a otras personas y España está yendo hacia esos problemas. ¡Europa está en problemas!, ¡Europa está en problemas... y es por los bruselenses!

El euro una buena idea. El mercado común es una muy buena idea. Pero Bruselas no es una buena idea, la gente de Finlandia no quiere vivir como la de Grecia y la de Portugal, tampoco como la de Alemania. Por eso el problema son las políticas de Bruselas.

¿Cree que España ya ha superado al crisis financiera e inmobiliaria?

¡Apenas la ha superado! Y ya está volviendo a suceder lo que pasó hace unos años. Más crisis se acercan y no sólo en España, ¡En todas partes!

¿Invierte en España o la recomendaría?

No invierto en España y no la recomendaría.

¿Por qué?

Ya lo he dicho... se acercan nuevos problemas en España y en Europa... quiero esperar a que la cosa esté realmente mal. Cuando el mercado colapse invertiré, pero aún no lo he hecho.

¿Debería de preocuparnos la situación política actual en Italia?

¡Pero por supuesto! Hay gente que no es feliz, y cuando eso sucede, culpan a los políticos o culpan al pasado.

Nuevo 'crash'

¿Cuándo llegará ese nuevo 'crash' que dice?

Han pasado 10 años desde que tuvimos la última crisis económica mundial. Ahora vivimos un periodo de prosperidad extremadamente largo y no solo de un país. En un par de años tendremos serios problemas.

¿Y cuáles son los motivos?

Los tipos de interés serán más altos, la inflación será más alta y bueno... tenemos a gente en Washington D.C. que no sabe lo que está haciendo, que van a traer más problemas para el mundo. Una guerra comercial puede crear incluso una guerra real. Hay muchos motivos por los que preocuparse en 2018 y 2019.

¿Que opina de las decisiones políticas de Trump?

¿Las decisiones de Trump? Las guerras comerciales nunca han sido buenas para nadie. El señor Trump piensa que una guerra comercial es buena para América, pero nunca, jamás, una guerra ha sido buena.

Inversión

¿En qué invierte ahora?

Principalmente en China y agricultura.

¿Cuál es su mayor apuesta?

Sin duda alguna, China es mi mayor apuesta.

¿Cree que el petróleo va seguir subiendo?

El petróleo está en un proceso de construir un suelo. Habrá otra oportunidad para comprar petróleo después de este año.

¿Que opina de las criptomonedas?

Hay gente que perderá todo con las criptomonedas. En un par de años ya no habrán... Los gobiernos tendrán criptomonedas. El dinero estará en internet, eso no hay dudas, pero serán monedas de gobierno, no criptomonedas.