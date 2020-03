La guerra estalla en Covirán con la vista puesta en sus resultados anuales

La guerra en Covirán está declarada. La actual junta directiva, liderada por Patrocinio Contreras, ha empezado a tomar medidas para tratar de parar la revuelta interna declarada desde el pasado viernes.

Así, la actual dirección ha abierto expedientes de expulsión a los dos líderes de la revuelta: Rubén Navarro y Jesús Muñoz, hasta hace unos meses en la junta directiva. Juntos consiguieron agrupar a los casi 300 socios cooperativistas que la pasada semana firmaron su adhesión a la rebelión, que la dirección pretende acallar con esta medida.

"No han cuidado el buen nombre de la compañía, han organizado canales internos para tratar de expulsar a la dirección, y mandan mensajes que no son ciertos, como que no hemos querido darles los datos económicos de la compañía", explican a Vozpópulifuentes de Covirán, al tiempo que reconocen que continúan los trámites para convocar la asamblea extraordinaria que solicitan las firmas y que, por estatutos, tiene que ser convocada antes de 10 días.

No obstante, la intención de la compañía es que ni Navarro ni Muñoz lleguen a ella. Por eso, con estos argumentos, la dirección de la compañía pretende aprobar su expulsión este mismo fin de semana. Ante esta decisión, los socios díscolos han pedido medidas cautelarísimas para que se suspenda su expulsión. "Es un ejemplo más de su gestión autoritaria y despótica", insisten.

Sin las cuentas sobre la mesa

Con todo, Covirán no ha querido hacer públicos aún sus resultados del pasado ejercicio, y todo hace prever que no lo hará hasta que los socios rebeldes hayan sido expulsados de la compañía.

De hecho, no tiene obligación de comunicarlos a sus más de 2.500 socios hasta el 30 de junio. A cierre del pasado ejercicio, sus previsiones eran crecer un 4% y sumar entre 125 y 150 nuevos establecimientos. En 2018, Covirán presentó unas ventas brutas de 1.372 millones de euros, un 2,5% más. En ese año, su beneficio antes de impuestos en un 13,6% hasta los 1,42 millones de euros.