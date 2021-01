CRMC supera el 5% de Grifols tras el anuncio de un esperanzador fármaco anticovid

Capital Research and Management Company (CRMC) ha superado el 5% del capital de Grifols después de que el grupo farmacéutico catalán anunciara el inicio de un ensayo clínico con un nuevo medicamento que podría generar inmunidad contra la covid-19 tras la exposición al virus.

De acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores consultados por este diario, el fondo estadounidense alcanzó el 5,076% de Grifols el 19 de enero, desde el 3,77% anterior.

El anuncio de Grifols disparó su valor en Bolsa hasta superar los 26 euros por acción; el viernes el grupo cerró a 24,6 euros por título, con un valor total de mercado de 14.360 millones de euros.

Tras este movimiento, CRMC supera a BlackRock como uno de los principales accionistas de la compañía presidida por Víctor Grifols Roura. La familia Grifols es el primer accionista de la multinacional farmacéutica a través de sociedades vinculadas: Deria (9,1%); Scranton Enterprises (8,6%); y Thorthol Holdings (7%).

Wikileaks reveló que EE UU consideraba de valor estratégico en España el Estrecho de Gibraltar, el gasoducto con Argelia y una filial de Grifols

El incremento de la posición de CRMC en el capital de la compañía se produjo un día después de que el laboratorio comunicara al mercado que iniciará "un nuevo ensayo clínico en España para evaluar la seguridad y eficacia de un nuevo medicamento, que tiene como base la inmunoglobulina Gamunex®-C y contiene anticuerpos policlonales antiSARS-CoV-2 obtenidos de donantes de plasma que han superado la enfermedad".

El medicamento, aseguró Grifols en su comunicado a la CNMV, "proporcionaría una protección de efecto inmediato postexposición al virus que sería especialmente útil como complemento de la vacuna en la fase temprana tras la vacunación".

Además, señaló la compañía catalana, el fármaco "podría proteger a personas mayores y personal sanitario, así como a pacientes inmunodeficientes cuya vacunación no está recomendada. También contribuiría a ayudar a contener brotes en lugares donde no se haya iniciado la vacunación o ésta no haya sido completada".

Interés desde Estados Unidos

Grifols lleva despertando el interés tanto del Gobierno estadounidense como de fondos de país desde hace más de una década.

El fondo CRMC lleva más de diez años en el capital de Grifols, pero la compañía ha llamado la atención de sociedades estadounidenses como Invesco, Paulson & Co, o Fidelity, además de BlackRock, que han ido comprando y vendiendo acciones de la empresa. A mediados de 2019 el magnate George Soros se hizo con dos millones de acciones de clase B de Grifols que cotizan en el mercado alternativo de Estados Unidos (Nasdaq).

Wikileaks reveló en 2008 que la Secretaría de Estado de Estados Unidos consideraba de valor estratégico en España el Estrecho de Gibraltar, el gasoducto que une a la Península con Argelia y una división de negocio del grupo Grifols.