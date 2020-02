Los fondos relativizan el discurso de Ábalos sobre el alquiler: "No lo hará por Decreto"

El ruido generado por el discurso de José Luis Ábalos en el Congreso sobre el alquiler no atemoriza a los fondos. "No lo harán por Decreto, no ha precisado nada", señalan fuentes cercanas a uno de los mayores fondos de inversión en el sector inmobiliario español, consultadas por Vozpópuli, que relativizan el discurso del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre el alcance de la anunciada medida de limitación de los precios en el mercado del alquiler.

El ministro anunció el miércoles que elevará antes de verano a la Cámara parlamentaria una iniciativa que facultará a las comunidades y ayuntamientos para limitar las subidas de precios en las zonas "tensionadas", sin precisar la fórmula a través de la cual lo hará.

Las medidas de limitación de precios "ya se han mostrado poco útiles en otros países", dice Eduard Mendiluce, consejero delegado de Aliseda

"El ministro, el miércoles, no dijo nada", señalan fuentes del mundo de la inversión. "Falta mucho de concreción en la propuesta", añaden desde una promotora cotizada. "Todavía hay que ver cómo se implementa el índice de precios que se supone que presentarán en marzo, qué entienden por zonas tensionadas, y luego ver además qué comunidades y ayuntamientos proceden finalmente a implementar el control de precios", añaden.

A preguntas de este periódico tras el discurso de Ábalos, desde Azora, uno de los mayores caseros del país, han advertido que la limitación de los precios"es una medida que no solo es compleja de aplicar técnicamente, sino que es ineficaz y genera el impacto contrario que se persigue con su introducción, reduciendo drásticamente la oferta en la zona que se regula y elevando rápidamente los precios en las zonas limítrofes".

Eduard Mendiluce, consejero delegado de Anticipa y Aliseda, controladas por Blackstone, señala que si se optase por publicar un índice de precios orientativos "los efectos negativos de las medidas de control de precios de los alquileres serían menores".

La opción más probable es que las medidas se implanten mediante un proyecto de ley, no un decreto

Mendiluce sostiene que este tipo de medidas "ya se han demostrado poco útiles en otros países y en España frenarán la consolidación del mercado e impedirán el desarrollo de una oferta profesional como la que existe en otros países de Europa".

"Por un lado, los fondos pueden utilizar el discurso de Ábalos para rebajar las expectativas de precio de las carteras que los bancos pongan a la venta", comenta un asesor de grandes fondos de inversión. "Si tanta urgencia existiera en imponer los precios del alquiler, sería una cuestión que se pondría ya sobre la mesa, y no lo han hecho, suena a postureo", añade. "Además, son medidas que no se pueden imponer a comunidades o ayuntamientos, tendrá buena acogida en el de Barcelona, pero no en mucho más", dice.

Proyecto de ley

Fuentes del Ministerio dirigido por Ábalos señalan que "dada la naturaleza del asunto", la opción más probable es que la regulación se intente implementar a través de un proyecto de ley, y no de un decreto, lo que dilataría la entrada en vigor de la nueva regulación.

"Las medidas en todo caso se debatirán en verano, o después, y hasta entonces puede ocurrir cualquier cosa en el Gobierno", señalan fuentes cercanas a un gran fondo de inversión.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha implementado por decreto otras medidas con impacto en el sector, como el incremento de los años de los contratos, de cinco para el propietario que sea persona física y siete para las personas jurídicas; la limitación de las subidas de los precios durante los años de contrato al Índice de Precios al Consumidor; o la creación de un índice de precios del alquiler. Todas ellas han sido avaladas por el Tribunal Constitucional.

La Comunidad de Madrid ya ha dejado claro que no regulará los precios y que en caso de ser obligada acudirá al Tribunal Constitucional

Si el Gobierno finalmente toma una medida respecto al control de precios, sería de control "delegado" en las comunidades y ayuntamientos. La Comunidad de Madrid ya ha dejado claro que no regulará los precios y que, en caso de ser obligada a hacerlo, recurrirá al Tribunal Constitucional.

En este sentido, desde la consultora de inversión inmobiliaria Colliers han mostrado confianza en que la Comunidad de Madrid pueda hacer de barrera, paraguas, "frente a una medida desacertada".

"Para incentivar la creación de un parque de alquiler acorde con la demanda de nuestro país es necesario tomar como referencia modelos de éxito que fomenten la oferta como es el caso de Sidney, en el que las medidas implementadas han conseguido un incremento del 40% del parque de alquiler con bajadas de precio de hasta del 50%, en algunas zonas", afirma Javier Rodríguez Heredia, socio de Azora y responsable del área residencial. "Por el contrario, las medidas restrictivas y de control de precios aplicadas en ciudades como Berlín y París, o países como Suecia, han demostrado ser fallidas y se están retirando", añade.