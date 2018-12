Ningún gurú se salva: los grandes gestores españoles cerrarán el año perdiendo dinero

Este año pasará a la historia como el azote del 'value'. Ninguno de los 'gurús' españoles ha podido ganar el pulso a la volatilidad, a Trump ni a Europa. Las grandes firmas independientes han tenido que conformarse con cerrar el año 'salvando los muebles' y evitando reembolsos estrepitosos.

Lo cierto es que el mercado no les ha acompañado, pero su fuerte, la gestión activa, tampoco les ha servido. Si es cierto que algunos lo han hecho mejor que el índice de referencia, pero ninguno ha conseguido cerrar en verde. Ahora tienen por delante un nuevo reto: 2019.

El proyecto liderado por Iván Martín, Magallanes, es uno de los que más ha sufrido este año. Sus fondos pierden todos más de un 10%. Su estrategia europea cede un 14%, la ibérica un 3% y el pequeñas empresas, un 17%, según datos facilitados por VDOS. Esta gestora se ha tenido que tragar el año nefasto que está teniendo Inditex.

El gigante textil ha tenido varias caídas muy fuertes este año que han lastrado a los fondos de Magallanes. Aunque no ha sido el único valor que ha perjudicado es estas carteras. Carrefour, otra de las grandes apuestas de Iván Martín está sumido en una espiral bajista de la que no encuentra salida.

En Metagestión nos encontramos con un problema de identidad. Tras la salida de sus jóvenes promesas y los líderes de sus principales fondos a Horos, las rentabilidades ya no son las que eran. El Metavalor pierde un 7% en el año, el Global un 3% y el Internacional, un 9%.

En el caso de Santander, Lola Solana, su gestora estrella este año también lo ha tenido muy difícil. Después de finalizar el 2017 con una merca inmejorable, rentabilidades superiores al 20%, la gestora se ha tenido que enfrentar a un 2018 más complicado, y encima con más trabajo.

Este año se ha puesto también al frente de cuatro nuevos fondos: la gama sostenible (3) y el que sólo invierte en compañías que fomenten la igualdad de género. Aún con todo esto, y su fuerte encontronazo con OHL, el Small Caps pierde un 8%.

El trio 'value'

Pero para rentabilidades negativas, las que ha obtenido este año Francisco García Paramés, el gurú español por excelencia y que llevó a Bestinver a lo más alto. Ahora, en su proyecto en solitario, Cobas AM, sus fondos están sufriendo mucho. De hecho dos de ellos se colocan entre los 5 peores del año. El Cobas Concentrado pierde un 23%; el Grandes Compañías, un 24%; el Iberia un 13%; el Internacional, un 25% y el Selección un 24%.

Varios han sido los errores que ha cometido el gestor este año. Algunos tan sonados como Aryzta, en la que Paramés se enrocó en incluso intentó frenar la ampliación de capital, o DIA, una empresa en la que entro en un momento incorrecto. Renault también le ha dado algún disgusto este año.

Bestinver, la gestora madre del 'value' en España, tampoco ha tenido un buen año. Su fondo Global pierde un 12%; el Bolsa, un 9%, Grandes Compañías, un 7%; el Internacional, un 12% y el Bestvalue, un 11%. El equipo tenía alergia a la banca, pero desde hace unos años decidieron vacunarse contra esa 'grpe' entrando de lleno. Hoy, Bankia es uno de los valores que más les ha lastrado en su estrategia ibérica.

Por último, Azvalor, el tercer vértice, sufre caídas, pero en algunos fondos no superan el 10%. El Bluechips, pierde un 6% en el año, el Capital, un 4%; el Iberia, un 16% y el Internacional, un 8%. El nuevo fondo de managers aún no ha comenzado a andar, por lo que no hay datos de rentabilidad.