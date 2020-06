El futuro económico de España viene con una etapa "muy, muy, muy, muy, muy dura”, tal y como vaticinó Juan Roig, presidente de Mercadona, en la cumbre que la CEOE está celebrando estos días. En formato telemático, la patronal, con Antonio Garamendi a la cabeza, ha reunido a los presidentes de las principales empresas de España y han advertido de la necesaria actuación del Gobierno para salir de la crisis económica a consecuencia del coronavirus.

Pablo Isla, presidente de Inditex, inauguró las jornadas con una apreciación: “Al inicio de la crisis nos encontrábamos peor que otros países de nuestro entorno, por nuestros niveles de déficit público, de desempleo; el punto de partida de la economía española es particularmente delicado”.

Continuar con los ERTE

Un consenso común entre los grandes del Ibex 35 es la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor más allá del 30 de junio.

El propio presidente de Inditex alegó en la cumbre ‘Empresas españolas liderando el futuro’ que es "importantísimo no descafeinar antes de tiempo las medidas que están ayudando a que no se destruya el tejido empresarial". Y detalla: "Me refiero, fundamentalmente, a los ERTEs y a los avales públicos".

La banca, con las empresas

También Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, declaraba el pasado lunes que no tiene duda de que esta crisis es “la más grave” de todas las que ha vivido. Botín ha enfatizado en que "el empleo lo crean las empresas" y por eso también hay que darles prioridad.

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido de que imponer al sector bancario más impuestos o requerimientos que puedan afectar a su rentabilidad "es muy contraproducente" en las circunstancias actuales, pues el desarrollo de un país "requiere que sus bancos sean rentables".

Por su parte, en el sector energético, IgnacioSánchez Galán, presidente de Iberdrola, ha apuntado que un incremento significativo de la inversión en redes de distribución podría generar hasta 40.000 puestos de trabajo en España, pero para ello hay que eliminar el límite máximo del 0,13 % del PIB que hay en la legislación.

El sector turístico habla de "desastre"

Los líderes del sector turísticoreclaman al Gobierno más medidas ante el riesgo que afrontan las empresas por la crisis del coronavirus. Los grupos turísticos Globalia y Barceló, la aerolínea Iberia o la hotelera AC Hoteles han señalado con "envidia" el apoyo que está recibiendo el turismo en otros países europeos, "con mayores ayudas y garantías" para evitar la desaparición de parte del tejido empresarial.

El presidente de Globalia, Juan José Hidalgo, auguraba en tono humorístico que "Jesucristo resucitó en tres días, pero nosotros tardaremos tres o cuatro años para volver a resucitar".