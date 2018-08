La gran empresa pasa de la negociación colectiva y solo sube los sueldos un 0,5%

La llamada a mejorar los salarios para impulsar la recuperación parece no llegar a la gran empresa española, que subió solo las retribuciones de sus trabajadores un 0,5% en el mes de junio, frente a los incrementos de cerca del 1,6% que se están pactando en la negociación colectiva en general y la subida de entre el 2% y el 3% que recomienda el acuerdo que firmaron sindicatos y empresarios a principios de julio recomienda.

Así se desprende del último informe de ventas, empleo y salarios de las grandes empresas que publica cada mes la Agencia Tributaria con datos de las declaraciones de IVA y las retenciones de IRPF que practican empresas con un volumen de operaciones de más de 6 millones de euros. No son muchas empresas, es cierto, pero sí influyen de forma determinante en la actividad económica nacional.

Como publicamos hace unos días en Vozpópuli, más de la mitad de empresas que opera actualmente no en España no tiene empleados y el 82,6% del tejido empresarial español tiene dos o menos asalariados en nómina. Solo unas 71.500 empresas, el 2,14% del total, tiene 20 o más empleados. Pero no hay que olvidar que su peso en la actividad del país es muy relevante.

Tendencia a la baja

La subida del 0,5% no solo es baja, sino que además muestra cómo los salarios están perdiendo fuerza en este tipo de compañías: en enero subían a un ritmo del 0,9% y la media anual es del 0,7%. En cambio, las subidas pactadas en convenio que recogen el boletín estadístico del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, arrojan el ritmo contrario. Los salarios pactados en convenio arrancaron el año creciendo por debajo del 1,5% y en junio ya crecían al 1,6%.

A pesar de que la cifra de la gran empresa es mucho más modesta que la general, hay que reconocer que supone cierta recuperación respecto a la de 2017, cuando los salarios de los trabajadores de estas compañías cayeron un 0,1%. En cualquier caso, dista mucho de las cifras que pactaron empresarios y sindicatos en la renovación del acuerdo de negociación colectiva firmado al inicio del verano.

Tras meses de negociaciones y desencuentros, los agentes sociales consiguieron llegar a un acuerdo que contempla subidas salariales próximas al 2% de forma generalizada en el periodo 2018-2020, más un 1% variable ligado a determinados factores de cada empresa, como la productividad, los resultados o el absentismo injustificado. El acuerdo incluía además la creación de un salario mínimo de convenio de 14.000 euros al año.

El debate sobre la necesidad de mejorar los salarios ha cogido fuerza en los últimos meses

El debate de los salarios ha cogido fuerza en los últimos meses por varios motivos, uno de ellos es la necesidad de reformar el sistema de pensiones por la falta de ingresos. Y es que el sistema español se nutre de las cotizaciones de los trabajadores en activo y los salarios influyen y mucho en las aportaciones. El Gobierno de Pedro Sánchez considera vital que sueldos mejoren para poder asegurar las pensiones.

De hecho, los salarios han evolucionado mucho peor que las pensiones en los últimos años. La pensión media es uno de los valores económicos que más ha crecido estos años a pesar de la crisis económica. Desde 2008 se ha incrementado nada más y nada menos que un 60% y hoy ronda los 1.100 euros al mes, un máximo histórico que hace que los pensionistas de hoy perciban una renta pública que se aproxima rápido al sueldo más común que hay en España.

Menos poder adquisitivo

El salario medio es más alto, ronda los 23.000 euros al año. Sin embargo, según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, el poder de compra del salario medio en España se ha reducido un 2,3% en los dos últimos dos años (desde el segundo trimestre de 2016 al mismo periodo de 2018), lo que equivale a decir que el asalariado medio tiene, al cabo de un año, 469 euros menos en su bolsillo de los que tenía hace dos años.

Hace dos años, a mediados de 2016, el salario medio nacional ganaba un 1,4% de poder adquisitivo, mientras que hoy pierde un 2,3%. Esta variable se obtiene al descontar la inflación de la evolución del salario medio. Sólo los salarios de dos comunidades autónomas han mejorado su poder adquisitivo respecto a hace dos años: Asturias, con 199 euros anuales más que a mediados de 2016, y Navarra, con 20 euros anuales más.