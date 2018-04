La banca pide al Gobierno un subgobernador sólido frente a los inspectores

"¿Qué le voy a pedir yo al nuevo gobernador? Dios me libre, es el supervisor el que pide a los bancos". Con esta broma eludió pronunciarse sobre el nombramiento de nuevo gobernador del Banco de España el consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez. Pero bromas aparte, la elección de la nueva cúpula del regulador preocupa y mucho entre los banqueros españoles. Y más que la del número uno, la del subgobernador.

Fuentes financieras consultadas por este medio señalan que ha habido conversaciones entre las principales entidades y el Gobierno. En ellas los banqueros han transmitido la necesidad de que el Banco de España recupere el prestigio, interno y externo.

Las fuentes consultadas no especifican si el contacto se ha realizado a través de la AEB – José María Roldán tiene buena relación con Román Escolano- o a través de un gran banco. En el caso de Moncloa, uno de los bancos con mayor influencia es Santander, a través de Jaime Pérez Renovales, secretario del consejo y exsubsecretario de Presidencia en la anterior legislatura.

Enfrentamiento

El objetivo de los bancos es que el subgobernador, que es el que realmente lleva las riendas de la inspección y los temas internos del Banco, ponga orden interno. Sobre todo ante un enfrentamiento creciente entre la cúpula y la Asociación de Inspectores, que está en uno de los momentos de mayor tensión. Los inspectores critican que se están tomando medidas para restarles influencia y dejarles labores cada vez menos importantes, con las nuevas oposiciones y el sistema para que las 'Big Four' (Deloitte, KPMG, PwC y EY) ayuden en la supervisión.

Por su parte, la cúpula del regulador cree que los inspectores están anclados al pasado y los bancos temen una supervisión más dura si es la Asociación la que gana esta batalla.

Margarita Delgado se ha metido en la pelea por una dirección general del MUS en plena sucesión del Banco de España

El nombre que más encaja para esta misión es el de Margarita Delgado, directora general adjunta en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS). Conoce bien el Banco de España por dentro y se le considera una ‘dama de hierro’ capaz de encarar el enfrentamiento con los inspectores.

Sin embargo, en las últimas semanas han surgido dudas sobre su candidatura ya que ella ha aplicado a otra en Europa: una dirección general que queda libre, la del finlandés Jukka Vesala. España ya tiene otra dirección general en el MUS, de Ramón Quintana. Éste regulador también está en las quinielas, aunque ha perdido fuerza en las últimas semanas.

Otros nombres

Este hecho provoca que salga a relucir un nombre cercano al PSOE, que es el que en teoría debería proponer al subgobernador: David Vegara, ex secretario de Estado en el Gobierno de Zapatero, como número dos de Pedro Solbes. Vegara milita actualmente en Banco Sabadell. Su nombre encaja en las cualidades que buscan los socialistas: visión europea, conocimientos macroeconómicos y de la política monetaria.

Otro candidato menos mediático es Alberto Calles, socio de PwC, que conoce el banco por dentro ya que fue directivo antes de fichar por la consultora. También ha sonado un exinspector próximo a la Asociación, Francisco Ruiz, que actualmente está en Red Eléctrica. Y otro nombre de mucho prestigio dentro del Banco es el de Pablo Hernández de Cos.

Todos estos nombres están todavía en listas que cada partido tiene en el cajón y que no han compartido más que informalmente. No se espera que empiece el trabajo de verdad hasta después del puente de mayo. Pero no debería demorarse mucho más ya que el plazo para que el nuevo gobernador sea nombrado expira el 11 de junio y antes tiene que pasar un examen de idoneidad en la Comisión de Economía del Congreso.

Se esperan unas negociaciones a tres bandas entre el PP, el PSOE y Ciudadanos, en la que el primero nombre al gobernador, los socialistas propongan al número dos y Ciudadanos pueda recoger como premio situar un consejero. Sale seguro Vicente Salas, del entorno del PSOE, y podría no renovarse a otro de la órbita del PP, Maximino Carpio.

El factor de la paridad jugará un papel clave. Se espera que uno de los dos puestos sea para una mujer. Para gobernadora suenan Rosa Sánchez-Yebra y Nadia Calviño. Aunque también podría jugarse la baza de la subgobernadora y aupar a alguno de los candidatos varones para gobernador, como Fernando Becker. Las cartas están preparadas, y en las próximas semanas se echarán sobre el tablero político.