El fichaje de González-Bueno, última bala de Oliú para mantener independiente a Sabadell

Sorpresa en el mundo financiero con el próximo consejero delegado de Banco Sabadell César González-Bueno. No tanto por la salida de Jaime Guardiola, que ya estaba en tiempo de descuento y más ahora después de que le enseñaran la puerta de salida ante una eventual fusión con BBVA, señalan diferentes fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.

González-Bueno tiene un perfil de banquero que poco tiene que ver con el de su predecesor y menos con la filosofía del Banco Sabadell. De hecho está en las antípodas, señalan estas mismas fuentes, que agregan que es muy probable que este fichaje sea la última bala de Josep Oliu para conseguir que la entidad catalana siga de manera independiente, su obsesión en este momento.

Y es que el nombramiento, que aún no es oficial, no ha dejado indiferente a nadie. En los mentideros financieros se ha llegado a bromear diciendo que "al menos no viene de JP Morgan", haciendo así un símil con Emilio Saracho y su desembarco en el Banco Popular y con la posterior resolución y venta al Banco Santander por el precio simbólico de un euro.

Pocos son los banqueros que apuesten por que Sabadell pueda mantenerse en solitario, pero fuentes financieras aseguran que Oliu está empeñado en mantener la independencia de la entidad a toda costa. Quizás por eso se ha apostado por un perfil como el de González-Bueno.

No obstante, la tarea que tiene por delante el ex de INGes enorme. Lo primero es conseguir obtener la confianza del mercado, que por el momento no ha recibido su llegada de forma positiva. La entidad catalana cerró la sesión del miércoles con una caída del 2,12%.

"González-Bueno es un hombre que no dura mucho en los sitios", señalan desde su entorno, que añaden que no es lo mismo llevar la estrategia de un banco como ING que hacerlo de una entidad tan tradicional y "catalana" como Banco Sabadell.

Vuelta con BBVA

A pesar de que este fichaje sea una nueva intentona de Sabadell para seguir en solitario, son muchos los banqueros de inversión que siguen apostando por una fusión con BBVA. De hecho, lo ven como el único final lógico ante las presiones que hay desde el Banco Central Europeo (BCE), Banco de España y del propio Ministerio de Economía.

Las fuentes consultadas aseguran que a BBVA no le queda otra opción que aceptar crecer en España mediante una adquisición y la única entidad que encaja en este momento es Banco Sabadell. La entidad que preside Carlos Torres no puede crecer más en México y los supervisores no verían con buenos ojos comprar una participación mayor del banco turco Garanti.