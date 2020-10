El Gobierno planea subir el IVA a hostelería, ocio, cultura, transporte y jardinería

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha confirmado este lunes que el Gobierno está estudiando quitar de la lista de productos gravados con tipos reducido y superreducido de IVA (10% y 4%) a aquellos bienes en los que ese beneficio fiscal no cumple con el propósito para el que fue concebido, es decir, no fomentan el consumo de productos de primera necesidad sobre todo por parte de quienes tienen menos renta.

Para elegir esos productos, el Gobierno está utilizando el informe sobre beneficios fiscales que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que se confirma que esos beneficios fiscales no resultan útiles en algunos productos.

"No funcionan de forma eficiente desde el punto de vista distributivo. Los tipos reducidos, al disminuir los impuestos al consumo, benefician en una cuantía mayor a las rentas altas, que son las que más gastan. Este efecto se acentúa en aquellas partidas de gasto a tipos reducidos que más consumen los hogares de rentas altas (restauración, paquetes turísticos, hostelería, libros, jardinería…)", pone de relieve la Airef.

Esta institución ha identificado siete bienes y servicios en los que un 70% del beneficio fiscal lo disfrutan las rentas medias-altas: restaurantes, cafeterías y similares, transporte de pasajeros; hostelería; libros y prensa; paquetes turísticos y jardinería. En total, poniendo un IVA del 21% a estas siete categorías el Estado recaudaría 6.763 millones de euros adicionales al año.

Estos beneficios no reducen la desigualdad

Estos bienes y servicios se caracterizan por tener "ineficiencia distributiva", ya que por cada 100 millones de euros que el Estado deja de ingresar por esos tipos reducidos, disminuye muy poco la desigualdad -medida con el índice de Gini-.

En el lado opuesto se sitúan los beneficios del pan y cereales; protección social; leche, queso y huevos; verduras; alimentos y bebidas sin alcohol; mantenimiento de vivienda y suministros; y frutas; en los que sí se cumple con el objetivo de reducir la desigualdad social.

El Ejecutivo no quiere que estas medidas se interpreten como una subida del IVA. "No es que estemos subiendo el IVA, estamos quitando una bonificación o un IVA especialmente reducido para algunos productos, por no considerar que sean productos cuyo consumo tengamos que incentivar, a diferencia de los de primera necesidad", defendía Calviño en una entrevista en Radio Nacional.

Pero en la práctica sacar a estos productos del tipo reducido y superreducido supone que pasarán de tener una IVA del 10% o 4% al 21% y su precio final se encarecerá.

En el Programa Presupuestario enviado a Bruselas la semana pasada el Gobierno no detalló medidas sobre el IVA, salvo la subida al 21% de las bebidas carbonatadas. Sin embargo, sí cuantificó un incremento de la recaudación producido por la aplicación de "medidas en el ámbito de la imposición indirecta", una descripción ambigua que podría ocultar estos cambios.