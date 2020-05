El Gobierno presiona a La Liga para que haya más fútbol en abierto

El Gobierno quiere más fútbol en abierto para cuando se retome la competición aún durante el confinamiento y busca ahora avanzar en esa línea. El argumento de que el deporte rey por televisión fortalecería "el espíritu colectivo durante la última fase del confinamiento" ya sirvió al Ejecutivo para comprometerse a permitir el regreso del fútbol profesional masculino durante el proceso de 'desescalada', presumiblemente para la segunda semana de junio.

Eso se concretó en los llamados Pactos de Viana entre el Gobierno (a través del Consejo Superior de Deportes), La Liga y la Real Federación Española de Fútbol, en los que el Ejecutivo arrancó a La Liga el compromiso de financiar la reactivación del resto de deportes.

Fuentes conocedoras de las negociaciones que cristalizaron en esos pactos apuntan a que el siguiente objetivo del Ejecutivo pasa por conseguir la emisión de varios partidos en abierto y/o que se modifiquen las condiciones del encuentro de cada jornada que la legislación exige que se emita en abierto.

Colisión con Roures y Telefónica

La emisión del único partido en abierto está ahora adjudicada a la televisión GOL del grupo Mediapro, de Jaume Roures. GOL emitirá el partido en abierto hasta 2022 en virtud de un acuerdo alcanzado por la Liga hace un año. Dichos derechos giran en torno a un partido que dista de ser el más relevante de cada jornada, esto es, no involucra a clubes con participación en competiciones europeas como, por ejemplo, al F.C. Barcelona o el Real Madrid.

"El alcance de Gol no es el que nosotros desearíamos para un espectáculo como el fútbol", reconocen abiertamente a este medio desde el Consejo Superior de Deportes,si bien aseguran que no se ha trasladado de momento ninguna propuesta a las partes involucradas.

"En los Pactos de Viana se hace alusión al interés de las partes de explorar la vía de emitir un partido en abierto. Es cierto que ahora lo emite Gol pero hay que ver las audiencias que tiene Gol", inciden igualmente.

Respecto a lo sellado en los Pactos de Viana, fuentes de mercado aseguran que lo que existe es una intención del Gobierno no necesariamente compartida ni comprometida por La Liga. El juicio a la audiencia de Gol es una declaración de intenciones que ya levanta suspicacias entre fuentes cercanas a la actual industria del fútbol español.

"GOL es la empresa que ha pagado por los derechos del partido en abierto en las actuales condiciones, ha ganado un concurso público y tiene contrato hasta 2022", inciden. "La voluntad de GOL es cumplir el contrato y seguir ofreciendo el partido en abierto que ganó en un concurso público. Y cualquier propuesta se estudiará", dicen desde la empresa de Mediapro.

Hay que tener en cuenta que el partido en abierto tiene un coste aproximado de 5 millones de euros al año -explican fuentes del mercado- y que no ha despertado el interés de las televisiones generalistas durante los últimos años. Entre otras cosas, porque no incluye a ningún equipo que dispute competiciones europeas, lo que resta interés para la audiencia.

Estos informantes inciden en que elaborar un catálogo de eventos de interés general para ofrecer para todos los públicos partidos con equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona o el Atlético de Madrid impactaría en la economía de los clubes, puesto que devaluaría el precio de los derechos audiovisuales.

No hay que olvidar que Roures es paralelamente quien gestiona la comercialización de los derechos de televisión a nivel internacional de La Liga, así como la propia producción de todos los partidos a través de Mediapro. Los derechos de emisión del fútbol en España, con la antes referida excepción del partido en abierto, están ahora adjudicados a Telefónica, que los emite a través de su televisión de pago, Movistar, con exclusividad sobre El Partidazo de cada jornada.

Desde Telefónica no han querido pronunciarse sobre este tema. No han recibido ninguna comunicación oficial desde Moncloa. Fuentes cercanas a Telefónica inciden igualmente en que el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, y su homólogo de Movistar Plus, Sergio Oslé, se encuentran a la espera de una posible comunicación del Ejecutivo para expresarles sus intenciones al respecto.

"Interés general"

Fuentes conocedoras de las negociaciones entre las partes involucradas llegan a señalar que una de las vías que ha sopesado el Gobierno para expandir el fútbol en abierto es la de abrir la puerta a que más partidos sean considerados de "interés general" para imponer la emisión de más de un encuentro en abierto por jornada, extremo que desde el Consejo Superior de Deportes han rechazado a este medio.

"No le damos mucha credibilidad a esa información ya que de acuerdo con la legislación vigente es imposible, y cualquier cambio legislativo en este sentido generaría un problema legal muy importante", afirman fuentes de La Liga.

Ejemplo de Inglaterra

Distintas fuentes de mercado ponen de relieve, en cualquier caso, la intención del Ejecutivo de conseguir de alguna forma que en España se ofrezcan más partidos para el público de la TDT. En este sentido, ponen como ejemplo lo que ocurrió en el Reino Unido, donde el gabinete comandado por Boris Johnson instó a la Premier League a dar más partidos para todos los públicos.

El presidente de La Liga, Javier Tebas, se ha negado a abundar a este respecto, si bien, en declaraciones a este periódico, se ha limitado a afirmar que cualquier propuesta que contemple retransmitir más de un partido por jornada sería ilegal. Entre otras cosas, porque iría contra las normas de la última subasta de los derechos del fútbol, que, por cierto, obtuvieron el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Otras fuentes utilizan el término "expropiación" para referirse a la posible modificación de las condiciones de emisión del campeonato por decisión gubernamental. Tanto si implicara un cambio en el canal donde se televisan los encuentros, como si modificara los contratos firmados entre La Liga y los operadores para, por ejemplo, que se pudiera elegir un partido del Real Madrid o del F.C. Barcelona a la semana.

También se preguntan acerca del impacto económico que generaría un posible decreto en este sentido en los clubes, en cuanto a que sus ingresos se podrían resentir si Telefónica considerara que se ha incumplido el contrato millonario que rubricó con La Liga para la emisión del campeonato.