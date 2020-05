El Gobierno pedirá a los países de la UE abrir las fronteras "por regiones"

El Gobierno quiere abrir las fronteras al exterior "por regiones" con similares niveles de incidencia de la pandemia "y no por países". Así lo ha confirmado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. España aboga por una apertura "coordinada, gradual y segura" en el marco de la Unión Europea y el espacio Schengen, estableciendo unas reglas comunes para la libertad de movimientos en el ámbito europeo.

"España es el país más competitivo del mundo en turismo y siempre ha destacado por ser un destino seguro y de confianza", ha dicho la ministra. En este sentido, ha recordado el anuncio que hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este sábado de que "habrá temporada turística este verano", que empezará a finales de junio para los españoles y en julio para los extranjeros.

Para reactivar el turismo extranjero, la ministra ha destacado tres premisas: que existan garantías de seguridad y sólo se levanten las restricciones a los viajes en zonas que tengan una evolución epidemiológica positiva; que haya una capacidad sanitaria en los países y transparencia por parte de los viajeros; y que la reapertura se realice por regiones más que por países.

"Estamos trabajando para activar el turismo en verano con las máximas garantías de seguridad sanitaria", ha indicado Maroto, que ha animado ha "reservar las vacaciones" desde este momento. En este sentido, también ha anunciado que "en los próximos días el Gobierno presentará una campaña de promoción nacional e internacional con el tema 'España te espera' para reforzar el vínculo con los principales mercados emisores y que este verano vuelvan a visitarnos".

La ministra ha destacado que España es un destino "seguro" y ha recordado que ya se han creado una veintena de protocolos sanitarios para "que toda la cadena de valor turística cuente con las condiciones necesarias para disminuir los riesgos". Además, Reyes Maroto ha convocado el próximo viernes la conferencia sectorial del turismo con las comunidades autónomas para seguir trabajando la 'desescalada'.

Aclara la "contradicción" de la cuarentena

El Gobierno avanzó este lunes que levantará el 1 de julio la cuarentena obligatoria de 14 días para los viajeros que lleguen a España, una medida que generó desconcierto entre los extranjeros al aprobarse hace apenas dos semanas y que el gobierno francés ha calificado de "contradictoria". En este sentido, Maroto ha explicado que se aprobó en mayo porque "durante las primeras semanas no era necesaria, pues todo el mundo que llegara tenía que confinarse en su casa".

Sin embargo, el Gobierno se vio obligado a regular este asunto cuando comenzó la 'desescalada' y la movilidad parcial en España para "que no se desbaratara con la importación de casos desde fuera". No obstante, ha recordado que "se eliminará desde el 1 de julio" y no afectará a los turistas internacionales que quieran visitar el país desde ese mismo día.