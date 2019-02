El Gobierno aprobará el control horario, la vuelta a la ultraactividad y la prioridad del convenio sectorial

El Gobierno pretende aprobar por real decreto-ley el control de horas en las empresas y derogar algunos aspectos de la reforma laboral del PP de 2012, como la prevalencia del convenio de empresa, en uno de los dos últimos Consejos de Ministros de la legislatura -este viernes o el siguiente-.

La secretaria de Estado de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Yolanda Valdeolivas, ha garantizado a los medios en el Congreso que el Gobierno cuenta con el apoyo de todos los partidos menos PP y Ciudadanos, incluido el de los partidos independentistas PDeCAT y ERC, para aprobar por decreto esas medidas en materia laboral, a pesar de que no son del gusto de la patronal.

"Tenemos apoyos parlamentarios. Son medidas con ánimo de que sean convalidadas, no vamos a presentar nada de lo que no tengamos la convicción inicial de que van a salir adelante", ha dicho.

Acuerdo con los sindicatos

Valdeolivas ha explicado que han alcanzado acuerdo con los sindicatos en todas las medidas, pero no cuentan con el beneplácito total de la CEOE, por lo que algunas medidas se aprobarán sólo con "acuerdo parcial".

"No podemos conceder a la CEOE el derecho de veto, hemos alargado las mesas para intentar contar con su apoyo pero no ha sido suficiente, nos han dicho que no a medidas con las que incluso inicialmente estaban de acuerdo. No podemos darles el derecho de que marquen la hoja de ruta del Gobierno (...) porque sería intolerable en democracia", ha recalcado Valdeolivas.

Nuevas medidas

El Gobierno va a aprobar la introducción del registro horario en las empresas, lo que permitirá controlar y remunerar las horas extras que hacen los trabajadores, una medida que busca reducir el número de horas extra que hacen los empleados en España y a la que se ha opuesto públicamente y en varias ocasiones la patronal, porque cree que es una medida contraria a la flexibilidad y a la tendencia al teletrabajo.

Además, aprobarán la vuelta a la ultraactividad. El Ejecutivo de Mariano Rajoy decidió que cuando se firma un convenio entre empresas y sindicatos y una de las dos partes lo denuncia, sólo puede pasar un máximo de un año hasta que ambas partes negocien un nuevo convenio.

Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará ahora que se vuelva a la situación anterior, que consistía en que los convenios podían prorrogarse aunque no estuvieran vigentes si los agentes sociales no alcanzaban un acuerdo, una tarea para lo que no se fijaba una fecha.

También se volverá a dar prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa, se aprobará el acceso al subsidio de desempleo para los parados de larga duración mayores de 52 años (al que actualmente sólo se puede acceder a partir de los 55 años, porque el expresidente Mariano Rajoy elevó esa edad en tres años), y se recuperará la cotización para los cuidadores no profesionales.

"No hemos valorado todavía si por conveniencia política viene mejor aprobarlo en este Consejo o en el siguiente"

"Tenemos que recuperar aquello que sea urgente y aquello que estemos en condiciones de asegurar en un porcentaje alto de posibilidades que va a ser convalidado. No estamos haciendo locuras ni hemos venido aquí a dar mensajes políticos en forma de real decreto-ley, para nada. Lo que presentemos será posibilista, realista y que respete las reglas de juego de los reales decreto-ley, es decir, (que sea de) urgente necesidad", ha defendido.

Este real decreto-ley se tramitará luego como proyecto de ley y será convalidado por la Diputación permanente.

Real decreto-ley de pensiones

Valdeolivas ha adelantado que el Gobierno también aprobará por real decreto-ley algunas modificaciones en materia de pensiones, después de que este mismo martes se haya disuelto el Pacto de Toledo sin que los partidos políticos hayan alcanzado un consenso en cuanto a sus recomendaciones.

Según ha apuntado, el Ejecutivo blindará por decreto la revalorización de las pensiones de acuerdo a la inflación, lo que supone derogar de forma definitiva el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que introdujo el PP en 2013 de forma unilateral -sin contar con el acuerdo del Pacto de Toledo-.

Fuentes de la Seguridad Social no han querido confirmar a Vozpópuli si el Gobierno aprobará reformas en materia de pensiones por real decreto-ley, aunque tampoco lo han descartado. "Lo estudiaremos en las próximas semanas", han apuntado.

Los sindicatos ya han empezado a presionar al Gobierno para que legisle en materia de pensiones. "Creemos que el Gobierno, antes de acabar la legislatura, tiene que volver a recuperar la revalorización de las pensiones con el IPC y tiene que derogar el actual factor de sostenibilidad", ha pedido Unai Sordo, líder de Comisiones Obreras (CCOO).