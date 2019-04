El Gobierno diseña un 'Gran Hermano' con los datos de los ciudadanos

El Gobierno pretende crear un Instituto Nacional de Datos, una suerte de 'Gran Hermano' en el que se gestionará toda la información de los ciudadanos recogidos por ministerios y Administraciones Públicas (AAPP).

La propuesta se recoge dentro del plan estratégico de I+D+i en Inteligencia Artificial (IA), documento firmado tanto por el Gobierno como por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

La idea, según el documento, es "modelar, analizar, utilizar y explotar de forma segura y ética la ingente cantidad de datos abiertos y públicos generados por las AAPP". El objetivo es obtener el máximo partido de estos datos abiertos mediante la utilización de técnicas de Inteligencia Artificial y Big Data. Es decir, se busca cruzar el dato, analizarlo, para tomar decisiones en función de esos resultados.

Reino Unido estudia implantar un sistema de Big Data e Inteligencia Artificial que predeciría qué personas van a cometer un delito con arma de fuego o arma blanca

El Instituto Nacional de Datos contempla la creación de plataformas públicas y privadas. "Se pretenden establecer los cauces mediante los cuales las empresas privadas pueden o deben compartir parte de sus datos con la Administración Pública con el objetivo de ofrecer mejores servicios públicos y crear colaboraciones público-privadas en las que se compartan datos que permitan ofrecer servicios innovadores de valor añadido, siempre respetando las regulaciones de privacidad y protección de datos, en beneficio de la ciudadanía y del funcionamiento de las Administraciones Públicas", añade el documento.

"El tratamiento de Big Data por parte de las Administraciones Públicas es una gran oportunidad y un gran riesgo. Por un lado, contar con mejores datos y perfilados de individuos puede ayudar a las AAPP a ser más eficientes en la gestión. Por el otro, tenemos un perfilado de los ciudadanos que pueden verse sometidos a decisiones automatizadas sin contar con la información legal adecuada sobre cómo se han conseguido esos perfiles. Además, la ley establece de manera clara que todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente, con lo que existe una limitación respecto a lo que se haga posteriormente", explica Sergio Carrasco Mayans, abogado especializado en nuevas tecnologías de Faseconsulting.

En Reino Unido

La policía de Reino Unido quiere utilizar Inteligencia Artificial para predecir sucesos violentos. Mediante un sistema bautizado como National Data Analytics Solution (NDAS) que combina IA y datos estadísticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad ingleses pueden llegar a conocer el riesgo que existe de que un ciudadano del país cometa un crimen con arma blanca o de fuego.

El sistema está pensado también para vaticinar qué personas son más vulnerables a recibir un ataque de estas características. Se trata de una iniciativa que ha suscitado un gran debate ético. Los datos utilizados en este caso no son agregados (no se tratan en bloque, de forma anónima), sino personales.

"Los británicos son de lo más ambicioso en materia de innovación. Es uno de los grandes secretos de su éxito: asumen riesgos, se reinventan y buscan el impacto por encima del marketing. Entiendo que la seguridad física es demasiado importante como para no buscar la precisión máxima del modelo por encima de todo. Espero que nuestra policía también pueda usar información de forma desagregada", explica Sergio Álvarez-Teleña, fundador de SciTheWorld, compañía dedicada a soluciones basadas en Inteligencia Artificial.

La idea es que todos los ministerios o Administraciones Públicas puedan acceder a los datos de todos los españoles

Otras policías del mundo trabajan los puntos calientes de los distritos mediante datos agregados, globales. Esto permite conocer cuáles son los lugares más proclives a la delincuencia y el tipo de crimen más común en cada zona. Esto permite destinar el número de agentes necesario a cada uno de esos puntos calientes y equiparlos con las armas pertinentes.

"No son estrategias incompatibles. La información agregada ayuda a distribuir recursos a nivel macro. De hecho, éstas suelen ser las primeras estrategias a poner en práctica porque no requieren datos muy complejos de conseguir. Para un sistema más parecido al británico se requieren medidas como el Plan de Datos Nacional. Estamos siendo más ambiciosos, y eso no sólo es bueno, es necesario", opina el fundador de SciTheWorld.

Plan de Datos Nacional

En paralelo al Instituto Nacional de Datos se desarrollaría un Plan de Datos Nacional que implicaría la realización de actuaciones periódicas, como la forma en la que se gobiernan los datos, la estructura organizativa del ente y el desarrollo de procedimientos entre ministerios para facilitar que se compartan los datos.

La idea, según el documento, es que todos los datos del ciudadano estén disponibles en todos los sitios, entendiendo por todos los sitios el total de ministerios y Administraciones Públicas.

"Se trata de ofrecer un punto de contacto para aconsejar a las AAPP en las estrategias a realizar para conocer cómo extraer nuevo conocimiento de los datos utilizando técnicas de Inteligencia Artificial; ofrecer una formación especializada en IA a los trabajadores públicos para poder sacar el máximo partido a los datos que disponen y así contribuir a la mejora de las Políticas Públicas".