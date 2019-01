El Gobierno da facilidades fiscales a los patrocinadores de la final de Champions

Como cada año, el Gobierno ha establecido en sus Presupuestos Generales del Estado (PGE) una serie de bonificaciones y exenciones fiscales para apoyar la celebración en España de "acontecimientos de excepcional interés público", entre los que en esta ocasión ha incluido la final de la Champions League, que se celebrará el 1 de junio en el nuevo estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, y la competición de vela Barcelona World Race.

Esta medida beneficiará a las marcas que patrocinen este tipo de eventos, que en la mayor parte de los casos son de carácter deportivo o cultural, y que se ahorrarán un total de 38,13 millones de euros, tal y como ha adelantado este miércoles el portal Palco23.

¿En qué consiste? Según se recoge en el proyecto de los PGE y se precisa en el Real Decreto-ley aprobado el 27 de diciembre, la iniciativa contempla que las empresas se "puedan aplicar una deducción en la cuotaíntegra del 15% de los gastos de proyección plurianual que realicen en propaganda y publicidad que sirvan directamente para la promoción del acontecimiento".

La bonificación no se producirá sólo en el Impuesto de Sociedades, sino que también afectará al IRPF de los trabajadores que contribuyan a esa propaganda y publicidad, y en el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes (IRNR), que grava la renta que obtienen en territorio español las personas físicas y jurídicas no residentes.

La exención del impuesto será total siempre que el contenido del soporte publicitario se refiera "de modo especial a la divulgación del acontecimiento", mientras que si no se cumple este criterio la deducción será del 25% del gasto.

Esta exención ya se produjo en el año 2010, cuando la final de la Liga de Campeones también se celebró en Madrid, en el estadio Santiago Bernabeu.

Más programas beneficiados

También se beneficiará de esa exención las empresas participantes en el partido de la Eurocopa de fútbol 2020 que se celebrará en el estadio de San Mamés (Bilbao), una de las sedes europeas elegidas para la fase de grupos y los encuentros de octavos de final.

Además de las citas deportivas, disfrutarán de exenciones eventos culturales como el que se celebrará con motivo del "250 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad", "40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro" o "Teruel 2017. 800 Años de los Amantes".