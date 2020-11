El SEPE debe solucionar el caos de los ERTE antes de 2021 para evitar errores en la renta

Ocho meses después de que se generalizara el uso de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la pandemia, todavía hay muchos trabajadores que sufren problemas en los trámites con el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), como el cobro indebido de prestaciones de desempleo cuando ya están de vuelta al trabajo.

Otros, por el contrario, todavía están esperando a cobrar prestaciones del mes de marzo. Ante este caos de tramitaciones, el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) pide al Gobierno que agilice la solución de problemas para poder evitar problemas mayores en la declaración de la renta de 2020 que se realizará el próximo año.

Se refieren a que si un trabajador ha cobrado del SEPE prestaciones por volumen total de 3.000 euros cuando tendría que haber recibido 1.000, y está a la espera de que el SEPE le reclame la devolución de los 2.000 restantes, podría tener problemas al presentar la declaración del IRPF si la situación no se regularizara antes de fin de año.

"Si has cobrado de más del ERTE y se soluciona antes de la campaña de la renta, no hay problema. Pero si llega el 30 de junio y no se ha solucionado y la información que tiene Hacienda es errónea y cuenta con que ha cobrado 3.000 cuando en realidad tenías que cobrar 1.000, el contribuyente tendrá que impugnar la declaración y explicar que procedía haber cobrado 1.000", han explicado desde REAF.

Por ello, los asesores creen que "lo deseable sería que todo se regularizara antes de fin de año para evitar líos y molestias a los contribuyentes, que ya están atravesando dificultades".

Continúan los problemas

Según ha podido saber Vozpópuli de numerosos casos particulares, hay trabajadores que aunque ya se han reincorporado a su trabajo después de un ERTE han seguido cobrando la prestación por desempleo al tiempo que reciben su sueldo.

Estos contribuyentes deben guardar ese dinero que han recibido de más y no gastarlo, ya que el SEPE puede en cualquier momento solicitar su devolución en un plazo determinado y, en caso de no realizar el reembolso en ese periodo, podría cobrarles intereses por demora.

Otra derivada de este problema es que el error en las tramitaciones está llevando al Estado a afrontar un sobrecoste que no le corresponde en un momento en el que España está endeudándose continuamente para afrontar los pagos corrientes.