El Gobierno asegura que los ERTE se prolongarán "hasta cuando sean necesarios"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha considerado que se puede dar por hecho "sin duda" que los ERTE se prolongarán, si bien ha apostillado que "no tiene mucho sentido poner fechas" a este mecanismo. En esta línea, ha declarado que los ERTE durarán "hasta cuando sea necesario" mientras haya "incertidumbre sanitaria". "Mientras no haya una vacuna, no hay ninguna certeza", ha reflexionado.

Igualmente, la ministra ha querido trasladar "un mensaje de tranquilidad" respecto a la solvencia del sistema para poder pagar las prestaciones de los ERTE. "No hay ningún riesgo de no poder pagar", ha aseverado Díaz, que no obstante ha pedido evitar "fraudes" con los ERTE.

Plan específico para Baleares

Díaz también ha anunciado este jueves que el Gobierno va a "rediseñar un mecanismo de protección que sea específico" para Baleares, teniendo en cuenta su particular vulnerabilidad ante la crisis del Covid-19 debido a su especialización turística, al tiempo que también diseñará un sistema de protección que abarque "no sólo al sector turístico 'stricto sensu' sino a toda la cadena".

Así lo ha indicado en una entrevista al programa 'Al Dia', de IB3 Ràdio recogida por Europa Press. Díaz se encuentra en Palma este jueves y viernes con motivo de la Mesa de Diálogo Social que se reúne para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre.

Díaz ha asegurado que el Ministerio ha analizado en profundidad la especial incidencia de la crisis en el sector turístico "en sentido extenso" -ha mencionado, además de agencias de viajes y empresas de transportes, el ocio y la cultura-.

Así, la ministra ha avanzado que quieren arbitrar un mecanismo que abarque "no sólo el sector turístico 'stricto sensu' sino a toda la cadena", una de las reivindicaciones del tejido productivo balear.