El Gobierno hace campaña con un documento chapucero sobre el alquiler

El Gobierno ha pasado del máximo silencio sobre sus trabajos en materia de alquiler a darse ahora publicidad, en plena campaña, y publicar un Observatorio de más de 160 páginas en el que se limita a recopilar la información de precios que ofrecen registros como el Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) -en los que los caseros depositan las fianzas de sus inquilinos- y de portales de búsqueda de pisos como Idealista o Fotocasa, aunque los datos de unos y otros son en muchos casos contradictorios.

El Ministerio de Fomento sólo recoge datos de los institutos de ocho comunidades autónomas, lo que deja en el aire los de las nueve restantes que no disponen de este tipo de organismo, y en esos datos sólo se incluyen las fianzas de aquellos arrendadores que las han depositado.

Para calcular el precio por metro cuadrado de esos alquileres correspondientes a las fianzas, Fomento utiliza los datos del Catastro, que incluye en la superficie de la vivienda las zonas comunes, el garaje y el trastero; mientras que los portales de búsqueda por internet utilizan los metros construidos, con lo que el precio por metro cuadrado es siempre más alto en estos últimos.

Las diferencias entre todas estas fuentes de información son, en algunos casos, abrumadoras. En la provincia de Córdoba, por ejemplo, Fotocasa dice que el precio ha bajado un -1,2% desde el año 2007 (pasando de 6,6 euros el metro cuadrado a 6,5 euros), mientras que Idealista dice que en este periodo el precio ha subido un 65,5%, de 4 euros el metro cuadrado a 6,7 euros.

Fomento no incluye el registro de fianzas desde el año 2007, sólo desde 2014 y con datos anualizados, no por trimestres, lo que dificulta la comparación. Señala que en el año 2014 el precio era de 5 euros el metro cuadrado en esa provincia y subió sólo hasta 5,3 euros el metro cuadrado a cierre de 2018. Son mucho más bajos que los datos de Fotocasa e Idealista, porque computan el precio para mucha más superficie. Según estos portales el precio era de 6,5 euros el metro cuadrado en el segundo trimestre de 2018.

Lo diferentes que son los datos entre sí y el hecho de que Fomento no se decante por ninguno ni los utilice para elaborar su propio índice dificulta su interpretación. Fuentes del Ministerio han insistido en que el documento publicado no constituye una estadística propia de ellos, sino que es una acumulación de datos ya publicados.

Cambio de estrategia

Llama la atención que el Ministerio que dirige en funciones José Luis Ábalos haya hecho público ahora este documento, cuando hace dos meses el denominado Grupo de trabajo para la elaboración del sistema estatal de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda reconocía en una nota interna a la que ha tenido acceso Vozpópuli que el trabajo hecho hasta entonces era muy incipiente y que hacía falta mucho trabajo por delante.

Desde la aprobación del real decreto-ley de alquiler en marzo, este grupo -liderado por Fomento y en el que participaban otros organismos como la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Estadística (INE), entre otros- sólo se ha reunido tres veces: el 30 de mayo (su primera reunión), el 21 de junio y el 19 de julio.

"Los trabajos que se están realizando todavía son muy incipientes, por lo que queda un largo camino que recorrer durante el próximo semestre hasta establecer este sistema", reconocía Fomento en las actas publicadas el 29 de julio, tras su última reunión, y emplazaba al grupo a citarse de nuevo en septiembre para "desarrollar y definir unas bases metodológicas que determinen las fuentes de información de referencia".

Las indicaciones recibidas fueron no dar ningún tipo de información"

Además de reconocer que iban muy atrasados en la elaboración del índice, recordaban que por mandato del Ministerio de Hacienda y del de Fomento, no se daría publicidad sobre los trabajos ni se elaboraría ninguna nota de prensa.

"Las indicaciones recibidas fueron no dar ningún tipo de información para no dar ideas y no dar a conocer los trabajos que estábamos desarrollando en relación con este sistema estatal", decían entonces, una estrategia que ha cambiado ahora, dos meses después, ya que el Gobierno ha publicado toda la información que ha recabado al respecto, aunque sea poco consistente o aclaratoria.