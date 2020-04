El Gobierno fía los alquileres comerciales a la buena fe de caseros, pymes y autónomos

El real decreto aprobado a iniciativa del Ministerio de Industria de Reyes Maroto en materia de arrendamientos con uso distinto al de vivienda, esto es, comerciales, delega el futuro del sector en la predisposición a negociar mutuamente entre caseros (fundamentalmente los pequeños) y sus inquilinos (grandes, medianas y pequeñas empresas y autónomos), según coinciden distintos agentes del sector.

La letra grande del Decreto establece una moratoria automática de cuatro meses en el pago de las rentas por parte de pymes o autónomos que sean inquilinos de grandes propietarios, y la posibilidad de que las pymes o autónomos que tengan a un casero pequeño puedan también pedirle aplazamientos "temporales y extraordinarios".

Podrán exigir o pedir aplazamientos los autónomos que puedan acreditar una caída del 75% de los ingresos, y las pymes cuyo activo no supere durante dos ejercicios consecutivos los cuatro millones de euros y/o cuya cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros durante dos años consecutivos y/o cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio no sea superior a 50.

Vacío legal irresuelto

Así las cosas, expertos jurídicos consultados por Vozpópuliadvierten de que el decreto, tal y como está redactado, aboca a inquilinos -aunque sean pymes o autónomos que encajen en los supuestos anteriores-, y a pequeños caseros a negociar, esto es, no se ha decretado una moratoria real como tal para estos casos por lo que, de no ponerse de acuerdo las partes, nada frenaría que el asunto llegue a un juzgado, toda vez que el inquilino podría tener argumentos incluso para reclamar la condonación y el casero, para reclamar los pagos con diligencia.

"La sección que trata aquellos supuestos en que se trate de arrendadores no considerados grandes tenedores o entidades o empresas públicas, que no serán pocos, resulta poco clara e imprecisa. Por una parte, aunque no se dice claramente, tendría que entenderse que debe mediar necesariamente un acuerdo entre ambas partes para que en ese caso se aplique el aplazamiento. En todo caso, no se aclara qué pasa si la arrendadora no acepta la propuesta de la arrendataria, ni tampoco se alude a la cuantía del aplazamiento o plazo de devolución de la cantidad aplazada", advierte Jacobo Sánchez-Andrade, Counsel del área de derecho inmobiliario del despacho de abogados Bird & Bird.

"En la justificación del decreto se explica que se pretendía dar solución legislativa a la situación generada en los arrendamientos, dando solución al vacío legal actual, y trasladando al texto de la nueva norma una 'una regulación específica en línea con la cláusula rebus sic standibus, de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual'", explica por su parte Pedro Albarracín, Director en Andersen Tax & Legal.

Esta cuestión "a buen seguro colapsará aún más nuestros juzgados en meses venideros con reclamaciones derivadas de los conflictos surgidos por falta de un criterio claro"

"Como se puede apreciar, esa 'intención' no se ha visto reflejada en la redacción final de la medida aprobada, puesto que en el contenido final de la misma únicamente se introduce la posibilidad de pymes y autónomos de aplazar temporalmente el pago de la renta, y únicamente con carácter obligatorio para el arrendador cuando éste sea una empresa o entidad pública o un 'gran tenedor', dejando por tanto al margen la totalidad del resto de posibles relaciones arrendaticias", añade Albarracín sobre una cuestión que, a su juicio, "colapsará aún más nuestros Juzgados en meses venideros con reclamaciones derivadas de los conflictos surgidos por falta de un criterio claro".