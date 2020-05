El Gobierno adjudica la desinfección de sus edificios y coches a una empresa no autorizada

El Gobierno adjudicó dos contratos de "desinfección" de edificios y vehículos de la Administración Pública a la empresa Higitech, con sede en Castellón (Valencia), sin que esta estuviera inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB), según ha podido saber Vozpópuli. La empresa, por tanto, no estaba autorizada para ofrecer los servicios de desinfección contra el coronavirus que le fueron adjudicados, según explican a este periódico fuentes conocedoras de las condiciones de las adjudicaciones.

El mayor de esos contratos ha sido una adjudicación del 19 de marzo (publicada en el BOE el 14 de mayo) de 246.107,60 euros para un "servicio de desinfección específica para la covid-19 en determinados edificios de los servicios centrales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones".

Como viene siendo habitual con otras adjudicaciones durante el estado de alarma, fue "negociado sin publicidad" como "una contratación de emergencia al amparo de lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y de conformidad con el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la covid-19".

El segundo contrato fue suscrito con el Ministerio de Hacienda el 12 de marzo (publicado en el BOE el 30 de abril) para la "desinfección de vehículos oficiales e instalaciones del Parque Móvil del Estado, en Madrid, con motivo de la covid-19" por 140.360,00 euros. Para este contrato, también negociado sin publicidad, sí se señala, a diferencia del otro, un "criterio de adjudicación", y es el precio: "Importe (Ponderación: 100%)".

Fuentes jurídicas remarcan que solo las empresas registradas en el ROESB pueden ofrecer servicios de desinfección con biocidas a terceros

Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli remarcan que, aun en el actual estado de alarma, solo las empresas registradas en el ROESB pueden ofrecer servicios de desinfección con biocidas a terceros, tal y como lo exige la Orden SCO/3269/2006, ya que, si no fuera así, se estaría incurriendo en una irregularidad con posibles consecuencias legales.

Fuentes expertas en sanidad ambiental añaden, paralelamente, que no existe en la actualidad un biocida específico para el coronavirus sino soluciones eficientes con virus y bacterias en general, y reclaman sumo cuidado respecto a los métodos empleados por sus eventuales contraindicaciones. La propia Asociación Española de Oficinas avisa en su protocolo de regreso a las oficinas que las desinfecciones deben hacerse con empresas registradas en el ROESB.

El Gobierno se desentiende

Desde el ministerio de Hacienda explican que el Gobierno recibió el 4 de mayo una reclamación sobre la primera adjudicación (relativa a la desinfección del Parque Móvil del Estado) de parte de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (que agrupa al 80% de las empresas del sector en España). Atendiendo a ANECPLA la empresa, Higitech, "no se hallaba debidamente registrada en el registro oficial correspondiente para ofrecer el servicio que le había sido adjudicado", según reproducen fuentes de Hacienda, ministerio responsable de la adjudicación en cuestión.

"El Parque Móvil del Estado procede a enviar a la empresa la carta de la asociación, para que esta pudiera hacer sus alegaciones. De forma inmediata se recibe respuesta en la que la empresa afirma que, al aplicar el producto Sanosil S010 a través del método de pulverización, y no de nebulización, tanto la empresa como el personal que realizó el trabajo estaban perfectamente cualificados en su momento para la realización de los trabajos contratados", señalan fuentes de Hacienda a este medio.

El Sanosil S010 está autorizado por Sanidad como biocida para uso profesional en general mediante el método de pulverización, y profesional especializado (con un certificado específico) en el caso de una nebulización. En cualquiera de los casos, es un biocida y un servicio a terceros con él solo puede ser ejecutado por empresas registradas en el ROESB (en el que, por cierto, figuran unas 2.700 empresas autorizadas para realizar servicios de desinfección según estimaciones del sector), independientemente del método en el que se aplique, según la regulación fijada por Sanidad. Así lo remarcan preguntados por este caso en concreto desde ANECPLA y han recordado recientemente, de hecho, desde la propia Sociedad Española de Sanidad Ambiental.

Higitech solicitó registrarse en el ROESB en abril (después de haber recibido las adjudicaciones pero antes de que se publicaran en el BOE)

Las mismas fuentes de Hacienda reconocen que la empresa Higitech solicitó registrarse en el ROESB en abril (después de haber recibido las adjudicaciones pero antes de que se publicaran en el BOE) pero que dicha solicitud que cursó la valenciana fue, según dicen desde Hacienda que esgrimió la empresa, para "poder realizar otro tipo de trabajo a terceros y específicamente para la nebulización". El PME se limitó así a comunicar a ANECPLA la versión de Higitech. Al cierre de esta edición, la empresa no figura en el ROESB.

"El Parque Móvil ha actuado con toda diligencia en un momento crítico, priorizando la seguridad y la inmediatez de la respuesta sanitaria. Lo que se produce es una discrepancia entre empresa y asociación basada en cuestiones muy técnicas", acaban esgrimiendo las mismas fuentes ministeriales a este periódico.

"Desinfección específica"

En cuanto a la contratación del "servicio de desinfección específica para la covid-19" de edificios (la segunda y mayor adjudicación), desde el ministerio de Seguridad Social han respondido a este medio que "el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entienden que es la aparición de la covid-19 lo que motivó una contratación específica para mejorar las condiciones de habitabilidad de espacios de trabajo" y que "seleccionamos a esta empresa puesto que había sido la encargada de higienizar los coches oficiales del Parque Móvil del Estado" (el ministerio de Seguridad Social utiliza la palabra "higienizar" para un procedimiento que la propia Hacienda ha reconocido a este medio que fue una desinfección con biocida).

"No corresponde al MTES/MISSM aportar información sobre el domicilio social o sobre otras circunstancias de una empresa o de sus productos" y "no consta que en el momento de la contratación de emergencia la empresa Higitech S.L. estuviera afectada por alguna de las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público", añaden desde el ministerio de Seguridad Social, sin atender a la circunstancia de si la empresa estaba o no autorizada para ofrecer el servicio. Las prohibiciones de la Ley de Contratos no regulan supuestos particulares de cada contrato como la obligación para una empresa de desinfección de estar en el ROESB, explican fuentes jurídicas consultadas por periódico.

A preguntas de este medio sobre el asunto, desde el ministerio de Sanidad se han limitado a responder que "le remitimos a los ministerios de los edificios" involucrados y "a la propia empresa".

La empresa se niega a dar explicaciones

La empresa en cuestión, Higitech, ha declinado responder cualquier pregunta sobre el método por ella empleado y/o sobre el hecho de que no figure en el ROESB.

En el blog de su portal, aparecen seis entradas fechadas en 2019 y 16 a partir de marzo de 2020. Según consta en Twitter, la empresa creó su perfil en esa red social en marzo de 2020.

En la web se dice por escrito que la empresa tiene una "experiencia contrastada" y que cuenta con "más de 100 profesionales", y se habla de "un camino que empezó en 1999", si bien no se menciona a ninguna persona en todo el portal.

No declara empleados ni ingresos

Este periódico ha podido cotejar a través de la plataforma Insight View que las cuentas presentadas por la empresa al Registro Mercantil, correspondientes al ejercicio 2018 (últimas disponibles), solo informan de su capital (10.000 euros). No dan cuenta de cuestiones básicas como el número de empleados o sus ingresos y gastos.

En su web, el primer apartado es el de "desinfección coronavirus" y destaca la repercusión mediática que ha tenido el servicio prestado para los coches estatales.

"Durante los últimos días, principales medios de comunicación españoles se han hecho eco del trabajo que HIGITECH está realizando durante la lucha contra el CORONAVIRUS (COVID-19), en concreto referente al servicio prestado por parte de HIGITECH al Gobierno de España mediante la desinfección de los 700 coches oficiales e instalaciones del parque móvil del estado", reivindica la empresa en su web.

"Como especialistas en BIOSEGURIDAD, hemos insistido en la importancia de la desinfección de todo tipo de instalaciones y superficies, debido a que el virus sobrevive durante un periodo de tiempo determinado sobre cualquier superficie y cualquier objeto es susceptible de estar contaminado. Según se informa desde el gobierno, de no haber recurrido a este contrato de emergencia, se correría "un riesgo evidente y un grave peligro para la salud de los usuarios de los servicios y personal del organismo a los que está obligado a proteger, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".