Hernández de Cos pide una investigación "rápida" sobre el espionaje de Villarejo para BBVA

El gobernador del Banco De España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido un análisis "en profundidad y con rapidez" sobre el presunto espionaje del excomisario José Manuel Villarejo, ahora en prisión, para el BBVA durante la presidencia de Francisco González.

En una entrevista con El País, Hernández dice que el escrutinio del tema "debe basarse en un análisis en profundidad para llegar al fondo del asunto"

El gobernador cree que todo lo que rodea a Villarejo y al BBVA "no ayuda a la recuperación de la reputación" del sector, dañada durante los años de la crisis económica.

Tipos bajos

"La baja rentabilidad es un problema de toda Europa y refleja la sobrecapacidad del sector: los bancos deben buscar nuevos nichos de negocio sin bajar la calidad del crédito", ha dicho Hernández de Cos sobre las bajas cifras que mantienen los bancos a la hora de dar crédito.

Para que no se vuelva a producir una crisis como la desencadenada en 2008 el 'jefe' del Banco de España opina que "las ratios de solvencia deben ser, como ya son, mucho más altas que antes para que no vuelva a suceder algo parecido o que, si ocurre, no tenga los mismos efectos".