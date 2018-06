La ginebra rosa española seduce al mundo: aumenta un 30% la exportación

La receta del 'gin tonic' se expandió desde el Reino Unido. En la época colonial, los soldados británicos en la India apostaron por mezclar su deseada ginebra con el agua tónica por su alto contenido en quinina, recomendado en la prevención de la malaria, y se encontraron con que mejoraba el sabor. Y ahora se les copia en todo el mundo. Este furor ha provocado una carrera de innovación en torno al cóctel y ha disparado el consumo de la ginebra. El último 'boom' es el color rosa y su origen es español.

La ginebra rosa es el producto de moda en el sector y ha abierto nuevos mercados a esta bebida espirituosa. Su sabor de fresa y cítricos permite captar al consumidor que rechazaba la ginebra, ya que disminuye el sabor a alcohol y reduce su amargor. "Fue una bebida que inicialmente se pensó para el público femenino, pero ha logrado conquistar a todos los consumidores", afirma Bosco Torremocha, director de la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE).

Y las cifras ya avalan el éxito de esta innovación. Según indica FEBE, la exportación de ginebra en España ha aumentado en 2017 un 30%, a mucha distancia de los datos de venta al exterior que han tenido otras bebidas como el whisky, el ron o el brandy. "Los turistas prueban las ginebras locales cuando nos visitan y luego demanda este tipo de producto cuando vuelven a su país. Este es el principal motivo por el que la exportación de la ginebra ha crecido a doble dígito durante los últimos cinco años", señala Torremocha.

Competencia interna

El representante de FEBE apunta que los destiladores españoles destacan por su innovación, una característica que impulsó la creación de la ginebra de sabores. En este sentido, Manuel Villa, CEO y fundador de la marca Sikkim Gin, asegura que "existe una alta calidad de destiladores en España que han agudizado su ingenio durante la crisis económica".

Sikkim Gin es uno de los grandes contribuidores de esta revolución rosa de la ginebra española. "Somos la marca que creó la primera ginebra rosa premium", destaca su fundador. El acierto de esta innovación ha permitido que la compañía haya pasado de facturar 500.000 euros en 2016 a los 2,4 millones de euros de 2017, "y a cierre del primer trimestre 2018 estamos creciendo en un 50% nuestras ventas". Unas cifras que logra facturando menos del 8% en España. Sikkim Gin suministra a 30 mercados en los que destaca Reino Unido, Alemania, Angola y Sudáfrica.

La marca más reconocida por el consumidor es Puerto de Indias. La destilería de los hermanos José Antonio y Francisco Rodríguez en Sevilla se autodefine como la creadora de la ginebra rosa. "La variedad Strawberry de Puerto de Indias nació fruto del azar, el objetivo inicial de la empresa fue macerar fresas de temporada en alcohol y comercializarlas como complemento de repostería, y el resultado fue una ginebra muy diferente, que no contaba con ningún precedente en el mercado", señala un portavoz de la compañía.

Puerto de Indias triunfó con esta receta en el mercado nacional y decidió dar el salto al extranjero. La compañía logró abrirse hueco pero, tras la venta del 66% de la empresa al fondo de capital riesgo HIG por 110 millones de euros, su expansión en el mundo vivió un gran impulso. En los primeros meses de vida de la destilería en el año 2013, la compañía vendía unas 2.000 botellas, ahora, en cifras de 2017, Puerto de Indias vende casi seis millones de botellas anuales.

Otra de las marcas que ha apostado por la ginebra rosa ha sido Rives. La destilería de El Puerto de Santa María (Cádiz), que se describe como "la primera marca nacional", ha decidido apostar por este productos tras más de 130 años de historia en el sector. "Nosotros antes sólo hacíamos London Dry Gin, decidimos apostar por la ginebra de fresa, y ya estamos trabajando en una ginebra con sabor de naranja y mandarina", informa Juan Miguel Pimentel, Brand Manager de Rives.

"A nivel nacional la demanda de ginebra rosa está estable y buscamos nuevos sabores", apunta. La firma gaditana indica que su producción viaja a 30 mercados, pero que cuenta con una especial vinculación con Estados Unidos. "Nosotros siempre decimos que el 'gin tonic' se toma con los sentidos y, por ello, buscamos sorprender al consumidor", añade.

Un rival para todos

La ginebra es la categoría de bebidas espirituosas que más crece en consumo local, con un 3,6% más. Y desde el sector reiteran la influencia del producto rosa en esta cifra. Una situación que no pueden perder de vista el resto de bebidas. "Su sabor dulce ha provocado que muchos bebedores de ron hayan decidido pasarse a la ginebra rosa", valora el portavoz de Rives.

Pero no solo las bebidas espirituosas han cedido terreno ante la nueva ginebra. "La ginebra rosa ha logrado conquistar terrenos que no corresponden a nuestro sector", afirma Bosco Torremocha, director de la FEBE. Bebidas alcohólicas como la cerveza y el vino no pueden despistarse ante la 'fiebre rosa', que ha llegado para quedarse.