Los gigantes del ladrillo estrenan ocho centros comerciales este año pese a su caída histórica

La pandemia no ha frenado la ambición de los gigantes del ladrillo ni sus planes con los centros comerciales. En un momento en el que el sector lleva meses sometido a fuertes restricciones en materia de aforo y limitación de espacio, cuando no de cierres completos, los dueños de los centros no cejan en su empeño de aumentar su tamaño en España.

En este sentido, según los datos que maneja la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) a los que ha tenido Vozpópuli, en este 2020 se inaugurarán hasta ocho nuevos centros. Cinco de ellos (Bahía Real en Camargo, Cantabria; Torre Village, en Zaragoza; Way Dos Hermanas, Sevilla; McArthurGlen Designer Outlet, en Málaga; y la primera Fase de Parque Comercial Ceamar, en Huelva) ya han levantado la persiana; está previsto que otros dos (Alcora Plaza, en Alcorcón; Nova Center, en Barcelona) abran antes de que termine el año; y el último, Open Sky, en Madrid, lo hará entre este año y 2021.

Se trata de una fuerte apuesta que, pese a la pandemia, no ha sufrido grandes cambios. De hecho, desde la AECC prevén que entre 2020 y 2022 abran sus puertas una veintena de centros comerciales; en 2021 lo harán nueve centros; y otros seis en 2022, según los planes que hasta ahora han comunicado los gigantes inmobiliarios.

No obstante, este no está siendo un buen año para el sector, uno de los que, dentro del ámbito del comercio, más está sufriendo la pandemia. Según los datos de ShopperTrak (Sensormatic Solutions), la afluencia de visitantes a los centros comerciales españoles retrocedió un 40% en noviembre respecto al mismo mes de 2019, según su índice mensual.

Un sector restringido

Con este dato, el índice acumulado del año se sitúa en un -34% en relación con igual periodo de 2019. Unos datos que, aunque se espera que mejoren en diciembre incluyendo los datos del Black Friday, que no están recogidos en el índice de noviembre, demuestran que el cierre total o parcial de tiendas, centros comerciales y la hostelería en algunas comunidades autónomas por las restricciones a causa de la pandemia "ha tenido una influencia adversa en el tráfico de compradores".

"No cabe duda de que el freno a este sector, que se está repitiendo en varias comunidades tras el del confinamiento, toca de lleno a sectores como el de la restauración o la moda, entre otros, además de lo que implica la propia actividad de los centros", explica Juan Carlos Matarrubia, socio director de Retail Data.

De momento, este lunes estarán abiertos todos los centros comerciales de España salvo los de Burgos, que por ahora permanecerán cerrados, y los de Cataluña que en estos momentos están decidiendo si abrirán el próximo domingo o no. En estas últimas semanas, los de comunidades como Castilla y León, Asturias o Cataluña han estado cerrados durante más de un mes.

Con todo, en el sector confían en que la reapertura del comercio, coincidiendo con las compras navideñas, reactive la afluencia a final de año "para culminar un ejercicio que, aunque comenzó con fuertes caídas, se ha ido recuperando paulatinamente, gracias al esfuerzo de los retailers", explican desde Sensormatic Solutions. Los gigantes inmobiliarios también confían en ello.