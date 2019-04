La gestora Quadriga busca un nuevo director para que el actual se centre en un fondo anticrisis

La gestora de fondos Quadriga Funds está actualmente sin director tras tomar la decisión de relevar a Diego Parrilla de su cargo para que se centre en la gestión del fondoanticrisis que lanzó el pasado verano. Aún no se ha decidido quién ocupará el puesto, pero se espera que en las próximas semana se anuncie el nombramiento a la CNMV, tal y como han explicado fuentes de Quadriga consultadas por Vozpópuli.

La gestora quiere que Parilla se centre en hacer crecer el fondo que invierte en activos anticrisis y “anti-burbuja” como oro, metales preciosos, bonos del Tesoro americano, o seguros financieros, con el objetivo de proteger el capital y generar retornos con correlación baja o negativa durante mercados adversos y hostiles.

Quadriga Ígneo UCITS está disponible a través de dos clases. La Clase A, cuyo importe de suscripción mínimo es 125.000 dólares, con una comisión de gestión del 1,5% y sin comisión de éxito; y la Clase B, con un importe mínimo de suscripción de cinco millones de dólares, que presenta únicamente una comisión de éxito del 20%, siendo su comisión de gestión del 0%.

Su perfil

Diego Parrilla trabajó en Londres, Nueva York y Singapur durante los últimos 20 años en empresas como JPMorgan, Goldman Sachs, Merill Lynch, o BlueCrest Capital, entre otros. También es coautor de un libro Danial Lacalle titulado The Energy World is Flat: Opportunities from the end of Peak Oil, traducido al español y al chino.

Parrilla es Ingeniero de Minas y Energía por la Universidad Politécnica de Madrid, Máster en Mineral Economics por la Escuela de Minas de Colorado y Máster en Economía y Gestión del Petróleo por el Instituto Francés del Petróleo en París.