La gestora del Santander pierde en cinco meses 570 millones

La gestora del Banco Santander está viviendo un año atípico. La entidad ha perdido todo lo captado en el año y ya sufre reembolsos superiores a los 58 millones de euros. Dicha fuga de capital comenzó en abril, siendo marzo su mejor dato del año, con captaciones netas (la diferencia entre suscripciones y reembolsos) de 513,9 millones de euros. Para esa fecha, la entidad seguía el ritmo de sus rivales directos BBVA y Caixabank.

No obstante, a partir de abril la gestora comenzó a tambalearse, temblor que continuó en mayo y junio. En el primer mes de verano, SantanderAM perdió todo lo captado en 2018 y sufrió reembolsos de 13 millones de euros. Se recuperó ligeramente en julio, hasta los 16 millones, para volver en agosto a sufrir reembolsos de 58 millones de euros.

Esto supone que desde su pico más alto de suscripciones, a cierre de marzo, la gestora haya sufrido una fuga de 570 millones de euros, según datos de Inverco.

La renta variable mixta capta más de 968 millones de euros

En concreto, los fondos de renta fija a corto plazo son los que más dinero pierden. En el acumulado del año sufren reembolsos netos de 994 millones de euros. Dentro de la categoría de renta fija, la mixta, también sufre serias pérdidas, de 502 millones de euros.

Por el contrario, los fondos de renta variable se están comportando muy bien, de hecho son los que salvan los muebles a la gestora. La renta variable mixta capta más de 968 millones de euros, la renta variable nacional, 697 millones de euros y la internacional, 194,9 millones.

Santander AM es la tercera gestora más grande de España por patrimonio, atesorando más de 38.000 millones de euros, que suponen un 13,95% del mercado total nacional. Por delante, sólo se encuentran CaixaBank y BBVA, con una cuota de mercado muy parecida, aunque más elevada.

Integración con el Popular

Si se sumara lo obtenido por la gestora del Popular, Santander AM no sufriría reembolsos, ya que ha conseguido suscripciones netas de 100 millones de euros. No obstante, la integración aún no se ha realizado y por lo tanto, las cifras se miden por separado hasta la fecha.

BBVA y Caixabank son los que lideran el mercado de captaciones este año con suscripciones netas de 2.452 millones de euros y 2.285 millones de euros, respectivamente.

Sabadell, Bankinter y Bankia aún no han logrado superar la barrera de los 1.000 millones, pero se encuentran cerca, ya que a cierre de agosto las tres gestoras habían obtenido suscripciones netas superiores a los 900 millones de euros.