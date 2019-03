El gestor de las tiendas de los aeropuertos se harta de AENA y valora no renovar en 2020

AENA renovará en 2020 el contrato de adjudicación de las tiendas de los aeropuertos. Un contrato millonario que ha explotado durante los últimos seis años World Duty Free Group, filial del gigante suizo Dufry y compañía que adquirió Aldeasa en 2005. Una empresa que valora no presentarse a la adjudicación si se mantienen las mismas condiciones.

Según explican fuentes conocedoras del proceso, World Duty Free Group considera "abusivas" las actuales condiciones de explotación de la red de tiendas de aeropuertos. "Sólo se presentará si el canon exigido en la próxima adjudicación es más bajo que el actual", explican. El canon es la cuantía mínima que está obligada a pagar la empresa a AENA.

Este pago obligatorio se situaba en 312 millones en 2018, aunque AENA elevó sus ingresos por tiendas de Duty Free hasta los 318 millones. El canon para 2018 se eleva hasta los 341,3 millones. Las condiciones de esta adjudicación, según explican estas fuentes, apuntan a que una vez superado en canon la empresa tiene que pagar el 37% de sus ingresos a AENA. Además, el adjudicatario tiene que hacer frente a los gastos de alquiler, agua y luz de los establecimientos que explota dentro del aeropuertos.

Tanto la empresa como el gestor aeroportuario prefieren no valorar este proceso porque mantienen una relación contractual que está en vigor. "Las condiciones actuales se consideran abusivas", detallan estas mismas fuentes. El choque entre ambas partes no es nuevo. La empresa suiza solicitó en 2015 renegociar el contrato con AENA por "un mal cálculo del tráfico de pasajeros". Una renegociación que, finalmente, no se produjo.

Sólo se presentará si el canon exigido en la próxima adjudicación es más bajo que el actual"

AENA y World Duty Free pactaron su actual relación en 2013. La adjudicación se compone de tres lotes para el alquiler de los locales comerciales de las tiendas 'duty free' y 'duty paid' de toda la red de aeropuertos de España. "Estos contratos tienen vigencia hasta el 31 de octubre de 2020 y contemplan un anticipo por 332,4 millones de euros, el cual se compensa periódicamente con la facturación", detalla en su memoria AENA.

Renovación de su estrategia comercial

El plan estratégico de AENA incluye una "implantación de un plan de acción para la mejora del rendimiento comercial del Duty Free y definición estrategia contractual para la renovación del contrato Duty Free en 2020". Esta estrategia llega por el estancamiento de la facturación de estos establecimientos.

Según las cuentas anuales de AENA, las tiendas Duty Free han crecido en 2018 un 2,9% con respecto a 2017, hasta los 318 millones, y representan el 27,8% de los ingresos de la actividad comercial de AENA. Estos ingresos se han generado en 86 puntos de venta que ocupan una superficie total aproximada de 44.400 metros cuadrados que gestiona la empresa Dufry.

Esta actividad genera unos ingresos asegurados a través de la aplicación de las rentas mínimas garantizadas (canon) en los contratos suscritos" AENA

"Esta actividad genera unos ingresos asegurados a través de la aplicación de las rentas mínimas garantizadas (canon) en los contratos suscritos", explica el gestor aeroportuario en sus cuentas. AENA explica en su memoria que, en 2018, ambas compañías han puesto en marcha un proyecto en cinco aeropuertos piloto (T2 de Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche, Gran Canaria y Bilbao) con el fin de identificar acciones para optimizar su desempeño comercial.

Asimismo, Dufry ha llevado a cabo acciones de marketing y de mejora de superficies para reforzar las ventas y la oferta en las tiendas de los aeropuertos de AENA. Una relación que puede terminar en 2020 si el gestor aeroportuario mantiene sus misma condiciones.