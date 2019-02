Garrido escuchará a los taxistas, pero "no permitirá" que las VTC desaparezcan de Madrid

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha asegurado que escuchará las nuevas propuestas que los taxistas pretenden trasladar al Gobierno regional, si bien reiteró que "no va a permitir" que el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) desaparezca de Madrid, tal como ya ha ocurrido en Barcelona.

Garrido ha defendido así que trabajarán en una legislación que "permita la competencia y la coexistencia" y ha reiterado la disposición de su Ejecutivo para llegar a acuerdos.

Reunión entre los taxistas y la Comunidad

El presidente de la Comunidad se ha manifestado de esta forma a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, horas antes de la reunión prevista para la tarde de este lunes entre la Consejería de Transportes y las asociaciones de taxistas, que este lunes comienzan su tercera semana de paro indefinido en la capital.

Garrido aseguró que no le gusta "ganar ningún pulso" sino llegar a acuerdos, algo que, según ha dicho, ha hecho "siempre" con los colectivos con los que trabajado, firmando "muchos" pactos estos años.

"Bien es verdad que siempre me he encontrado con colectivos que querían mejorar sus condiciones, no tratar de que otros desaparecieran. Ese es el único obstáculo que hay", ha resaltado el presidente madrileño.