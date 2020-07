Garamendi afea a Sánchez en Moncloa que vaya a subir los impuestos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha aprovechado su visita de este viernes a la Moncloa para afearle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no suba los impuestos, como anunció este pasado jueves, sino que centre su estrategia de recaudación en la lucha contra la economía sumergida.

Garamendi participaba en un acto inusual celebrado en los jardines de la Moncloa al que ha asistido el Gobierno en pleno, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unaí Sordo, respectivamente. Este evento, retransmitido desde la señal de vídeo de Moncloa y que ha sustituido a la rueda de prensa tradicional que se celebra tras el Consejo de Ministros, era para firmar un Acuerdo por el Empleo en el que se reflejan compromisos y voluntades del Ejecutivo y los agentes sociales, pero apenas ninguna medida concreta.

"Lo siento por decirlo, ya le he avisado al Presidente del Gobierno, pero tengo que decir que nosotros no compartimos el planteamiento fiscal. No es el momento de estos temas. Lo que creemos que hay que hacer es centrarse en la economía sumergida: ahí salen un montón de millones de euros y es lo que tenemos que conseguir. Porque la economía sumergida es dumping y competencia desleal contra las empresas, y sobre todo contra las pymes y los autónomos", ha lamentado Garamendi.

Su reproche se ha producido después de que el propio Sánchez reconociera el jueves en una entrevista en La Sextasu intención de subir los impuestos: el IRPF a las rentas altas, el Impuesto de Sociedades a las grandes corporaciones, y los impuestos medioambientales. No admitió el presidente que fuera a subir el IVA, tal y como le han pedido desde Bruselas.

Pide más leyes negociadas y menos reales decretos de un día para otro

El presidente de la patronal también ha aprovechado su intervención en Moncloa para reprocharle al Gobierno que muchas veces se entera de las normas por la prensa y le ha pedido que priorice el uso de las leyes antes que los reales decretos, que planifique con antelación y que no haga cambios normativos de un día para otro.

Ha querido defender el contenido del acuerdo firmado este viernes, aunque -en el intento- él mismo ha reconocido que "hay personas que dicen que en el acuerdo no pone nada", dado que en general sólo contiene compromisos de negociar en el futuro sobre las condiciones de los ERTE, mecanismos para fomentar el empleo, la conciliación, la capacidad de adaptación, mejorar la estructura productiva del país y potenciar la presencia en Europa.

No detallan, no obstante, cómo van a conseguir cumplir todos esos buenos propósitos.